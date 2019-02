Overwatch: Spieler belästigen Synchronsprecherin, weil Heldin zu stark ist

Dass bei manchen Overwatch-Spielern gerne mal die Emotionen überkochen, ist längst keine Neuigkeit mehr. Vor allem wenn ein bestimmter Held gefühlt übermächtig ist, kommt es hin und wieder zu hässlichen Reaktionen. Dies bekommt aktuell die Synchronsprecherin Matilda Smedius, die der Heldin Brigitte im Englischen ihre Stimme leiht, zu spüren.

Brigitte ist zwar schon seit bald einem Jahr Teil von Overwatch, aber von Fans wird sie wegen ihrer Fähigkeiten immer noch sehr kritisch gesehen. Die junge Frau stellt eine Mischung aus Tank und Heilerin dar, die lange Zeit als übermächtig wahrgenommen wurde. Zwar hat Blizzard sie mittlerweile schon ein ganzes Stück geschwächt, aber aktuell gelten weiterhin Tanks und Heiler als das Nonplusultra, die die Matches dominieren.

Vielen Spielern ist die Heldin deshalb immer noch ein Dorn im Auge und das lassen sie offenbar mitunter an der Synchronsprecherin aus. Über Twitter hat Matilda Smedius eine Nachricht eines Fans veröffentlicht, mit der sie schlicht nichts anfangen kann:

I know I shouldn’t spend any time on people like this, especially when 99.999999% of all my interactions with people online are super positive and supportive (i love you all so much ❤️), but it just makes me so confused as to why someone would send me this kind of message. pic.twitter.com/SQp2K0mZf5