Apex Legends: Fähigkeiten der Legende Octane geleakt

Auf Reddit hat ein Nutzer einen Screenshot zu Apex Legends veröffentlicht, der die Fähigkeiten der mutmaßlich zukünftig erscheinenden Legende Octane offenlegt. Ob der Charakter mitsamt diesen Kräften auch tatsächlich so ins Spiel integriert wird, bleibt ungewiss. Der Reddit-Nutzer hat keinerlei zusätzliche Angaben zum Bild gemacht.

Das ist der offizielle Trailer zu Apex Legends:

In den letzten Tagen wurden bereits einige spielbare Charaktere von Apex Legends geleakt. Die Legenden Wattson und Octane wurden von Dataminern in den Audio-Dateien des Spiels aufgestöbert und gaben euch bereits die Gelegenheit, über deren Fähigkeiten zu rätseln. Eine weitere Datei lieferte unlängst Hinweise auf noch einen Charakter, der auf den Namen Prophet hören soll.

Während abseits der potentiellen Namen nur wenig über die Charaktere in Erfahrung gebracht werden konnte, gewährt jetzt möglicherweise ein Bild, das vom Reddit-Nutzer Voeno veröffentlicht wurde, einen genaueren Blick auf die Fähigkeiten der Legende Octane. Woher der Nutzer den Screenshot hat, ist nicht bekannt. Die folgenden Einzelheiten sollten jedoch ohnehin mit Skepsis betrachtet werden, da Entwicklerstudio Respawn Entertainment nach wie vor kein offizielles Statement zu den Charakter-Leaks abgegeben hat.

(Quelle: Reddit)

Diese Fähigkeiten soll Octane mit sich bringen:

Swift Mend (Passiv) : Wenn Octane keinen Schaden nimmt, regeneriert sich seine Gesundheit mit der Zeit.

: Wenn Octane keinen Schaden nimmt, regeneriert sich seine Gesundheit mit der Zeit. Adrenaline Junkie (Taktisch) : Octane bewegt sich für 6 Sekunden 30 Prozent schneller. Dies kostet 10 Prozent seiner Lebenspunkte. Er ist während dieser Zeit immun gegenüber Verlangsamungen.

: Octane bewegt sich für 6 Sekunden 30 Prozent schneller. Dies kostet 10 Prozent seiner Lebenspunkte. Er ist während dieser Zeit immun gegenüber Verlangsamungen. Launch Pad (Ultimativ): Auswerfbares Sprungbrett, das seinen Nutzer in die Luft katapultiert.

Auch wenn über die Echtheit des Bildes nur spekuliert werden kann, äußern sich bereits mehrere Spieler zu den etwaigen Fähigkeiten der Legende und halten diese größtenteils für zu mächtig. Je nach Geschwindigkeit der Gesundheitsregeneration könnte Octane mit der passiven Kraft "Swift Mend" unter Umständen auf die Mitnahme von Medipacks verzichten und hätte so nicht zuletzt mehr Platz im Inventar.

Aber auch "Adrenaline Junkie" klingt in den Ohren mancher Fans zu stark. "Die 10 Lebenspunkte scheinen ein unglaublich kleiner Preis dafür zu sein, dass man sich für sechs Sekunden 30 Prozent schneller bewegen kann", äußert sich zum Beispiel der Nutzer Ryswick dazu.

Apex Legends wurde am 4. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Was haltet ihr von dem Leak? Könnte das Bild eurer Meinung nach echt sein? Und was würdet ihr von den Fähigkeiten der Legende Octane halten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!