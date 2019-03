Pokémon - Mewtwo Strikes Back: Neuauflage zeigt Ash und Co. in ungewöhnlichem Stil

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu ist noch einige Monate von dessen Veröffentlichung entfernt, doch bereits jetzt steht mit Pokémon - Mewtwo Strikes Back Evolution ein anderer Film der Franchise in den Startlöchern. Dabei handelt es sich um ein CGI-Remake des ersten Pokémon-Films von 1999, welches allerdings für gemischte Reaktionen sorgen dürfte.

Mit Pokémon Meisterdetektiv Pikachu verschlägt es die bekannten Taschenmonster in ein reales Szenario:

In dem kürzlich veröffentlichten, ungefähr dreißigsekündigen Teaser ist zwar nicht allzu viel zu sehen - das, was zu sehen ist, dürfte bei hartgesottenen Pokémon-Fans allerdings für einigen Diskussionsstoff sorgen. Die Neuauflage erzählt zwar wieder die altbekannte Geschichte rund um das legendäre Pokémon Mewtu, die Optik des Films unterscheidet sich hingegen erheblich vom Original, wie ihr hier sehen könnt:

Von einem animetypischen Zeichenstil fehlt hier jede Spur. Stattdessen sind die Helden Ash, Misty, Rocko und Pikachu nun als Computer-Animationsfiguren zu sehen. Auch wenn die Animationen, welche der kurze Teaser enthüllt, qualitativ hochwertig erscheinen, so ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass der Stil auf hartgesottene Pokémon-Fans zumindest etwas befremdlichen wirken könnte.

Ob der Film mit noch weiteren Überraschungen aufwartet, offenbart der Teaser zwar nicht - dafür gibt es aber am Ende immerhin Klarheit bezüglich des Veröffentlichungstermins: Erscheinen soll der Film nämlich am 12. Juli in Japan, zu einen möglichen Filmstart hierzulande ist aber noch nichts bekannt.

Was haltet ihr von Pokémon - Mewtwo Strikes Back Evolution? Seid ihr gespannt auf die Neuauflage des Klassikers? Oder seid ihr eher skeptisch was den Animationsstil des Films anbelangt? Schreibt es uns in die Kommentare!