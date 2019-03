Lange Zeit galt Fortnite als der unangefochtene Genrekönig unter den "Battle Royale"-Spielen. Doch mit Apex Legends hat Entwickler Respawn Entertainment vor einigen Wochen einen ernstzunehmenden Konkurrenten in den Kampf geschickt. Kein Wunder also, dass sich Epic Games von dessen Innovationen ein wenig "inspirieren" lässt.

Diese Neuerungen erwarten euch außerdem in der mittlerweile achten Season von Fortnite:

Mit der aktuellen Season 8 von Fortnite kommt auch eine neue Funktion ins Spiel: Mit Hilfe des neuen Ping-Systems könnt ihr von nun an Dinge wie Waffen, Munition oder Truhen auf der Karte markieren und so für eure Teamkameraden sichtbar machen wie die Kollegen von gamesradar.com berichteten. Diese Überarbeitung des bereits in Fortnite vorhanden gewesenen "World Marker"-Systems, welches zufällig zusammengewürfelten Teams helfen soll, auch ohne die Kommunikation per Headset das Spiel koordinieren zu können, erinnernt in dessen jetziger Form allerdings stark an das Ping-System des "Battle Royale"-Konkurrenten Apex Legends.

Der Grund dafür ist relativ offensichtlich: Besagte Funktion war bisher einer der Aspekte gewesen, welche Apex Legends für viele "Battle Royale"-Enthusiasten als attraktiv gestaltete und von anderen Spielen abhob. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich nun auch Epic Games dieser Funktion bedient um in Sachen Gameplay weiterhin auf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben. Einzig und allein die Geschwindigkeit, mit welcher der Entwickler das Ping-System implementiert hat, ist dabei verwunderlich. Zukünftig bleibt abzuwarten, welcher der "Battle Royale"-Hits mit Neuerungen auftrumpft, welche mit Wohlwollen ebenso von der Konkurrenz aufgenommen werden.

Was ist mit euch? Was denkt ihr über diesen Schritt von Epic Games? Welchen "Battle Royale"-Titel zockt ihr eigentlich selbst? Und welche Funktionen würdet ihr euch noch für euren Favoriten wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!