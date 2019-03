PEGI (Pan European Game Information) hat die Remastered-Version von Call of Duty - Modern Warfare 2 auf der entsprechenden Webseite gelistet und mit der Altersfreigabe ab 18 Jahren versehen. Damit ist die Neuauflage des ursprünglich im Jahre 2009 erschienenen Multiplayer-Shooters so gut wie bestätigt, jedoch mit einem Haken.

Das ist der Trailer zu Call of Duty - Modern Warfare 2:

Die Remastered-Version von Call of Duty - Modern Warfare 2 gibt ein neues Lebenszeichen von sich. Diese wurde nämlich von PEGI gelistet und mit einer Alterseinstufung ab 18 Jahren versehen. Wie wir bereits berichteten, könnte die Neuauflage jedoch nur mit der Singleplayer-Kampagne aufwarten. Dieses Gerücht verfestigt sich nun durch den von PEGI angegebenen Titel: "Call of Duty - Modern Warfare 2 Campaign Remastered".

Weiters listet das europaweite Alterseinstufungssystem nur die "PlayStation 4"-Version und nennt mit dem 28. Februar 2019 auch ein Release-Datum. Dass die Remastered-Version exklusiv für Sonys Konsole erscheinen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Immerhin würde es sich damit um den ersten Teil der gesamten Reihe handeln, der exklsuiv für eine Plattform erscheint. Auch die Veröffentlichung hat an jenem Tag nicht stattgefunden, weshalb es sich hierbei lediglich um einen Platzhalter handeln dürfte.

Bereits seit fast einem Jahr brodelt auch die Gerüchteküche rund um eine Fortsetzung der "Call of Duty - Modern Warfare"-Reihe. Zuerst lieferte die Twitter-Biographie des Synchronsprechers Craig Fairbrass erste Hinweise darauf, dass sich Call of Duty - Modern Warfare 4 in Entwicklung befinden könnte. Dieses Jahr sorgte ein Tweet für weitere Spekulationen.

Sollten sich die Gerüchte rund um Call of Duty - Modern Warfare 4 bewahrheiten, wäre es gut möglich, dass die Neuauflage mitsamt der Fortsetzung in einem Bundle erscheint. Dies war bereits bei Call of Duty - Infinite Warfare und Call of Duty - Modern Warfare Remastered der Fall.

Was würdet ihr davon halten, wenn die Remastered-Version von Call of Duty - Modern Warfare 2 ohne Multiplayer-Modus erscheinen würde? Hättet ihr trotzdem Interesse an dem Spiel oder könntet ihr der Kampagne nur wenig abgewinnen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!