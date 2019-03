Nachdem Entwickler CD Project RED letzten Sommer eine fünfzig-minütige Demo zu Cyberpunk 2077 gezeigt hat, war es bis auf ein paar Interviews weitestgehend still um das heißerwartete Spiel geworden. Jetzt aber meldete sich das Studio mit einer vielversprechenden Nachricht zurück.

Gestern teilte CD Project RED über seinen Twitter-Account mit, wie seine Pläne für dieses Jahr aussehen, im Speziellen, was die diesjährige E3-Spielemesse betrifft. „Für die, die fragen, ja, wir werden auf der E3 dieses Jahr sein“, schrieb das Studio.

Auch wenn das Gegenteil niemals im Raum stand, reagierten die Fans sehr erfreut auf den Post. Sie hoffen, dass der Entwickler auf der Messe neues Gameplay zu Cyberpunk 2077 zeigen wird. Mehr als das wünschen sie sich aber, endlich den Release-Termin des Spiels zu erfahren.

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year.