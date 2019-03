Um die Vorfreude der Fans auf den Release anzuheizen, veröffentlichte der offizielle Twitter-Account zu Crash Team Racing - Nitro-Fueled kürzlich mehrere Trailer, in denen sich schon mal drei Charaktere der Fahrerauswahl vorstellen.

20 Jahre musstet ihr warten - Bald ist es soweit:

Während vorab nur Gerüchte kursierten, machte es Publisher Activision im Rahmen der Game Awards 2018 mit einem Trailer offiziell: Crash Team Racing soll ein Remake bekommen, das am 21. Juni 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen wird. Entwickler ist hierbei Beenox.

Wem der „Game Awards“-Trailer für das Einstimmen nicht reichte, konnte bisher auf dem zugehörigen Twitter-Account mit diversen Screenshots bespaßt werden. Jetzt wurde die Sache aber etwas konkreter, da der Account mit der Charaktervorstellung begonnen hat. In den ersten drei Trailern stellen sich Crash Bandicoot, seine Schwester Coco und der Eisbär vor.

Ladies and Bandicoots, introducing the Terror on Four Tires🏎. The Wumpa Wild One🏆. It's Crash Bandicoot! pic.twitter.com/bdRScAGkNV — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 8. Februar 2019

Here comes the Ponytailed Powerhouse. The Lossless Lady 🥇. It's Coco Bandicoot! pic.twitter.com/A9FsaQ1SXG — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 16. Februar 2019

He is more fur-ocious than he looks. He'll melt your icy heart away💖. It’s Polar! pic.twitter.com/62FMavHuLp — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) 1. März 2019

In den Trailern könnt ihr neben den typischen Charakter-Animationen auch die aufgehübschten Versionen altbekannter Strecken bestaunen. Ob das Remake nur das Original moderner wiedergibt oder auch komplette Neuerungen enthalten wird, bleibt abzuwarten.

Was haltet ihr von den Trailern? Auf welchen Charakter freut ihr euch am meisten? Habt ihr damals schon CTR gespielt oder wärt ihr komplette Neueinsteiger? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!