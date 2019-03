Sony hat noch einige tolle Exklusivspiele im Gepäck. Mit Bezug auf The Last of Us 2 wurde jetzt der Release-Zeitraum eines der wohl heißersehntesten PS4-exklusiven Videospiele geleakt. Dem veröffentlichten Promo-Material eines peruanischen Händlers zufolge, könnte das Action-Spiel noch im Oktober 2019 erscheinen.

In The Last of Us 2 werdet ihr in die Rolle von Ellie schlüpfen:

The Last of Us 2 wurde bereits vor einigen Jahren angekündigt und war zuletzt auf der E3 2018 mit einem eindrucksvollen Gameplay-Trailer zu sehen. Ein Veröffentlichungsdatum wurde aber nach wie vor nicht bekanntgegeben. Einen Hinweis darauf, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen könnte, lieferte zuletzt der offizielle Musikkanal von PlayStation, und zwar bereits im September 2018.

Jetzt gibt es frische Indizien, die darauf hinweisen, dass The Last of Us 2 noch dieses Jahr erscheinen könnte. Der peruanische Videospiel-Händler LawGamers hat Promo-Material zum Action-Spiel veröffentlicht, worauf der Oktober 2019 (links unten im Bild) als Release-Zeitraum zu sehen ist:

Peruvian gaming retailer LAWGAMERS, have issued promotional material for the Last of Us Part 2, suggesting an October 2019 release date. #PS4 #NaughtyDog #LastofUs pic.twitter.com/NMjOLT3LAD — Game Signal (@game_signal_) 3. März 2019

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das potentielle Action-Highlight noch dieses Jahr im Oktober erscheint, da Sony noch ein großer Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft fehlt. Bestätigt wurde der Release bisher jedoch weder von Sony, noch vom Entwicklerstudio Naughty Dog. Die Angaben auf dem Promo-Material sollten also mit einer Prise Skepsis betrachtet werden, zumal es sich auch lediglich um einen Platzhalter handeln könnte.

Was würdet ihr davon halten, wenn ihr bereits im Oktober The Last of Us 2 spielen könntet? Würdet ihr euch das Action-Spiel sofort zulegen oder könntet ihr mit einer weiteren Wartezeit leben? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!