Steam: Dieses Strategiespiel stürmt gerade die Charts

Während sich auf Platz 1 der internationalen Steam-Topseller die Deluxe Edition von Devil May Cry 5 eingenistet hat, lässt sich auf dem zweiten Platz nicht wie üblich etwa Playerunknown's Battlegrounds oder Grand Theft Auto 5 finden. Stattdessen stürmt den Platz ein Aufbaustrategiespiel, das wohl niemand so richtig auf dem Schirm hatte: Dawn of Man.

Das ist Dawn of Man:

Aller Anfang ist schwer: Im Aufbaustrategiespiel Dawn of Man startet euer Abenteuer zu Zeiten der Steinzeit. Erste Gebäude müssen errichtet und das Überleben eurer Siedler gesichert werden. Die Nahrungssuche gestaltet sich dabei nicht gerade unproblematisch, sind riesige Mammuts und hungrige Bären doch nicht gerade für ihre Sanftmütigkeit bekannt - vor allem, wenn sie selbst um ihr Überleben kämpfen müssen.

Aber sie zu erjagen ist notwendig, liefern derlei Tiere doch wichtige Materialien zur Herstellung von Kleidung und Werkzeugen. Abseits der Jagd gilt es Technologien zu erforschen, Rohstoffe zu sammeln, euch gegen andere Siedlungen zu behaupten und einen Vorrat anzulegen, um auch den Winter zu überstehen. Dabei bleibt Dawn of Man nicht nur auf die Steinzeit beschränkt, sondern führt euch durch eine Vielzahl an weiteren Epochen, die sich über 10.000 Jahre der Menschheitsgeschichte erstrecken sollen.

Dawn of Man wurde am 1. März 2019 auf Steam veröffentlicht und konnte bereits viele Spieler von sich überzeugen. 84 Prozent der über 1.200 Nutzer-Reviews fallen positiv aus. Mit einem Rabatt von 15 Prozent könnt ihr den Aufbau-Hit auf Steam für derzeit für 17,84 Euro ergattern.

Was haltet ihr von Dawn of Man? Interessiert euch das Spielkonzept oder befindet sich das Strategiespiel vielleicht sogar schon in eurere Steam-Bibliothek? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!