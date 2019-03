Mit "Sonic The Hedgehog" soll eine weitere ikonische Videospielfigur einen eigenen Film bekommen. Bisher ließ das Bildmaterial von offizieller Seite aus allerdings - bis auf äußerst muskulöse Beine - nichts von dem CGI-Look des blauen Igels erkennen. Nun sind allerdings Bilder aufgetaucht, welche Licht ins Dunkel bringen.

Wie aus einem Tweet von TailsChannel hervorgeht, ist kürzlich durch die amerikanische Markendesignagentur Hamagami Carroll Bildmaterial geleakt worden, welches die Filmversion des CGI-Igels in Gänze zeigt. Konkret geht es hierbei um zwei Bilder: Das erste zeigt Sonic in Frontansicht, wobei dieser mit seinem Finger Richtung Betrachter zeigt, darüber hinaus werden auf dem Bild steckbriefartig einige Informationen zu Sonics Charakterzügen preisgegeben - auf dem zweiten Bild ist Sonic mit weit ausgetreckten Armen aus nächster Nähe zu sehen.

Breaking: According to documents obtained by the ResetEra board, we now have a first look at movie Sonic's design in the upcoming #SonicMovie. Developing... #SonicNews pic.twitter.com/DHtgrOGIwo