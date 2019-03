Das Unternehmen Viagogo ist ein Internetmarktplatz für Konzert- und Fußballtickets und hat sich im Laufe der Zeit einen eher zweifelhaften Ruf aufgebaut. Mit einem gewieften Trick scheint das Portal nun offenbar auch Gaming-Fans ans Leder - oder besser gesagt an die Geldbörse - zu wollen, wie Gameswirtschaft berichtet.

Anime-Fans unter den letztjährigen gamescom-Besuchern kamen mit Jump Force auf ihre Kosten:

Potenzielle Besucher der gamescom werden bei ihrer Suche nach Tickets schnell auf Angebote der Internetseite Viagogo stoßen. Dort finden sich Tageskarten für jeden der Messetage von Mittwoch bis Samstag. Seriös ist das ganze allerdings nicht: Schon beim Aufrufen der Seite wird den Besuchern suggeriert, dass nur noch ein kleine Menge Tickets zu den angezeigten Preisen zu haben sei, man solle also so schnell wie möglich zuschlagen. Dabei beginnt der offizielle Verkauf der gamescom-Tickets traditionell in der ersten Märzwoche - dabei sollte auch erwähnt werden, dass es sich beim offiziellen Online-Shop der KoelnMesse um die einzige offizielle Vorverkaufsstelle handelt.

Bereits im vergangenen Jahr gab es einen Leitfaden zum Ticketerwerb auf der offiziellen gamescom-Website. Von Drittanbietern wie Viagogo wird hier dringend abgeraten. Zwar bekommen Kunden die bestellten Tickets immerhin geliefert, müssen dabei allerdings in der Regel mit kräftigen Preisaufschlägen des jeweiligen Portals rechnen, die erst kurz vor Abschluss der Bestellung sichtbar werden. Tickets, die über Portale wie Viagogo erworben werden, sind darüber hinaus im Falle einer Personalisierung nicht ohne weiteres übertragbar, schlimmstenfalls könnten sich die Eintrittskarten sogar als Fälschungen herausstellen - Anspruch auf einen Ersatz gibt es nicht.

Das fragwürdige Treiben von Viagogo war übrigens auch Thema einer Ausgabe von Frontal 21 (im Nachhinein auch in der ZDF-Mediathek zu sehen). Das ZDF-Magazin will nämlich in Erfahrung gebracht haben, dass Viagogo unter anderem von professionellen Händlern genutzt wird, um Tickets, welche zu Originalpreisen bei offiziellen Vorverkaufsstellen erworben werden, überteuert weiterzuverkaufen. Viagogo selbst stört sich daran offenbar nicht, schließlich verdient das Portal durch die eigenen Aufschläge kräftig mit.

Erste Konsequenzen wurden aus dem Fall Viagogo bereits gezogen: So wird zum Beispiel Fußballfans im Stadion von Bayer 04 Leverkusen der Zutritt verwehrt, sofern ein Ticket über das Onlineportal erworben wurde. Die Verbraucherzentrale Bayern klagt sogar nun gegen Viagogo und fordert künftig mehr Transparenz beim Ticketkauf über die Plattform.

Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Habt ihr selbst vielleicht schon mal bei Viagogo Tickets bestellt und schlechte Erfahrungen gemacht? Oder wendet ihr euch generell ausschließlich an die offiziellen Vorverkaufsstellen? Schreibt es uns in den Kommentaren!