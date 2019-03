Endlich ist es soweit: Mit "Blutlinie" bringt Ubisoft den dreiteiligen Story-DLC "Das Vermächtnis der ersten Klinge" von Assassin's Creed - Odyssey zum Abschluss. Wir verraten, welche Neuerungen das letzte Drittel der Erweiterung mit sich bringt.

Assassin's Creed - Odyssey: Das Vermächtnis der ersten Klinge - Episode 3

Wie aus einer offiziellen Mitteilung seitens Ubisoft hervorgeht, werdet ihr in "Blutlinie" endlich mit dem mysteriösen Antagonisten der Geschichte konfrontiert. Diesem müsst ihr natürlich nicht ohne ein entsprechendes Waffenarsenal gegenübertreten: Wie bereits in den beiden vorherigen Episoden, erhält auch dieses Mal einer der Fähigkeitenbäume eine neue Fähigkeit.

Nachdem sowohl der Schurken- als auch der Jäger-Baum bereits mit einem neuen Skill bestückt worden sind, folgt nun die neue Krieger-Fähigkeit "Zorn der Blutlinie", welche euch mit dem Speer von Leonidas einen ganzen Schlaghagel auf eure Feinde niederprasseln lässt. Die Anzahl der ausgeführten Schläge erhöht sich dabei mit steigendem Level.

Ohne Weiteres könnt ihr euch allerdings nicht in das Abenteuer stürzen, denn hierfür müsst ihr nicht nur die beiden vorherigen DLC-Episoden "Gejagt" und "Schattenerbe" abgeschlossen, sondern auch die Naxos Quest der Hauptgeschichte beendet und mindestens Level 28 erreicht haben.

Blutlinie ist ab sofort für den PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Für Season-Pass-Besitzer ist der Download des DLC kostenlos, ebenso wie die beiden vorangegangen Episoden. Zudem sind der Ende April erscheinende DLC "Das Schicksal von Atlantis" sowie Assassin's Creed 3 Remastered und Assassin's Creed Liberation ebenfalls im Season-Pass enthalten. An "Assassin's Creed"-Inhalten wird es Besitzern also auf absehbare Zeit nicht mangeln.

Habt ihr die beiden vorherigen Episoden bereits gezockt? Und wie gefällt euch der Story-Nachschub von Ubisoft? Welche Wünsche habt ihr für weitere DLCs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!