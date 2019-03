Immer wieder wird über die in naher Zukunft erscheinenden "Next Gen"-Konsolen diskutiert. Kurz vor Ende des aktuellen Konsolenzyklus will Microsoft nun allem Anschein nach noch ein alternatives Modell der Xbox One auf den Markt bringen. Die Version ohne Disk-Laufwerk könnte schon im Mai erscheinen.

Laut einem Bericht der Website Windows Central arbeitet Microsoft derzeit an einer weiteren Version der Xbox One S, zuvor unter dem Codenamen "Xbox Maverick" bekannt. Die Xbox One S All-Digital Version, wie die Konsole laut Windows Central tatsächlich heißen könnte, werde aber keinesfalls über weniger Leistung verfügen als das Original - im Gegenteil: UHD-Unterstützung und HDR-Funktionen sollen vorhanden sein. Lediglich auf das Disklaufwerk wolle Microsoft verzichten, so die Quelle.

Durch den Verzicht auf das Laufwerk könnte Microsoft den Preis der Neuauflage der hauseigenen Konsole senken wollen und dem Trend steigender Absatzzahlen von digitalen Käufen von Videospielen gerecht werden. Microsoft will mit dem Xbox Game Pass seine Titel auch für andere Plattformen verfügbar machen, ein weiterer Schritt in die digitale Richtung erscheint also durchaus logisch.

Lange werdet ihr vielleicht nicht mehr warten müssen, um zu erfahren, ob sich dieses Gerücht bestätigen wird. Die Xbox One S All-Digital Version soll bereits ab Mai 2019 im Handel erhältlich sein, vorbestellt werden könne die Konsole aktuellen Informationen zur Folge bereits ab Mitte April.

Was ist mit euch? Würdet ihr euch eine digitale Version der Xbox One zulegen? Oder seid ihr bereits mit einer Konsole der aktuellen Generation bedient? Schreibt es uns in die Kommentare!