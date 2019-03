Die bevorstehende Woche hat es wieder einmal in sich, vor allem von Seiten Ubisofts. Der französische Hersteller lässt seinen großen Frühjahrs-Hit von der Leine, während in Deutschland ein vielversprechendes Adventure das Licht der Welt erblickt.

Ghost of a Tale | 12. März

PS4 / Xbox One

Ratatouille in anders: In Ghost of a Tale übernehmt ihr als Spieler das Schicksal der niedlichen Maus Tilo, die aus einer Burg fliehen möchte. Dem kleinen Protagonisten stehen dabei jedoch zahlreiche Ratten im Wege, die es gilt schleichend zu umgehen. Nebenbei löst ihr ein paar Rätsel und erschafft mit eurem bardischen Talent ein wenig Musik. Nach und nach deckt ihr somit das Schicksal von Tilos großer Liebe Merra auf.

Trüberbrook - A Nerd Saves the World | 12. März

PC

Eigentlich gelangt der amerikanische Physikstudent Hans Tannhauser nur per Zufall in das kleine, deutsche Städtchen Trüberbrook, aber am Ende muss er die Welt retten. Das via Kickstarter finanzierte Adventure versetzt euch in die späten 1960er-Jahre und möchte einen Mischung aus Sci-Fi und Heimatfilm-Gefühlen bieten. Spieler sollten sich demnach auf kuriose Charaktere, von Hand gebaute Miniaturkulissen, Rätsel verschiedener Art und eine Geschichte über allseits bekannte Themen einstellen.

Jetzt Trüberbrook - A Nerd Saves the World bei Amazon bestellen*

The Wizards - Enhanced Edition | 12. März

PS VR

Hand hoch, wer schon immer mal gern einen Feuerball werfen wollte! In The Wizards könnt ihr das mithilfe von PlayStation VR nacherleben. Das VR-Spiel bietet euch eine circa sechs Stunden lange Story-Kampagne, in der ihr unter anderem zahlreiche Zauber gegen dutzende von Gegnern werft. Gespielt wird mit den "PlayStation Move"-Controllern, mit denen ihr die entsprechenden Handbewegungen ausführen müsst. Nach der Kampagne wartet zudem noch ein Arena-Modus, in dem ihr unter Beweis stellen könnt, ob ihr ein echter Magier oder doch nur ein Novize seid.

The Caligula Effect - Overdose | 15. März

PC / PS4 / Switch

Die Geschichte des japanischen Rollenspiels The Caligula Effect klingt auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich. Ein paar Schüler einer Musikschule finden eines Tages heraus, dass ihr Leben eigentlich nur eine Simulation innerhalb einer virtuellen Realität ist. Um aus diesem digitalen Gefängnis auszubrechen, müssen sie verschiedene Hindernisse überwinden - sowohl physischer als auch psychischer Natur. In den rundenbasierten Kämpfen dürfen bis zu vier Gruppenmitglieder teilnehmen, aber im Laufe des Spiels könnt ihr euch mit über 500 anderen Schülern verbünden.

Jetzt The Caligula Effect - Overdose bei Amazon bestellen*

One Piece - World Seeker | 15. März

PC / PS4 / Xbox One

Die Strohhutbande auf Abwegen. Im "Open World"-Spiel One Piece - World Seeker begleitet ihr Ruffy und seine Freunde auf eine Reise zu der sogenannten Gefängnisinsel. Aus noch unbekannten Gründen lässt sich der gummihafte Protagonist vollkommen absichtlich vom Direktor Isaac festnehmen. Noch zu Beginn des Spiels bricht Ruffy gewohnt kämpferisch aus und schließt sich der jungen Rebellenanführerin Jeanne an, die die Insel wieder zu dem machen möchte, was sie einst war. Das wird jedoch nicht ganz so einfach, denn unter anderem stellen sich ihnen Sakazuki, Sir Crocodile und Kuzan entgegen.

Jetzt One Piece - World Seeker bei Amazon bestellen*

The Division 2 | 15. März

PC / PS4 / Xbox One

Sieben Monate nach dem Ausbruch des verheerenden Dollar-Virus in New York City hat es in The Division 2 nun auch die Hauptstadt der USA erwischt. In Washington D.C. ist es erneut eure Aufgabe, die Bevölkerung zu retten und die verfeindeten Fraktionen ruhig zu stellen. Anders als noch beim Vorgänger möchte Entwickler Massive Entertainment dieses Mal von Anfang an mit einem prallen Inhaltspaket überzeugen. Für den "Third Person"-Shooter verspricht das schwedische Studio eine normale Story-Kampagne, eine Kampagne für hochstufige Spieler, drei verschiedene Dark Zones, PvP-Modi und erstmals einen Raid für bis zu acht Spieler. Letzterer soll innerhalb der ersten Wochen nach der Veröffentlichung an den Start gehen.

Jetzt The Division 2 bei Amazon bestellen*

Ein süßes Maus-Abenteuer, ein detailverliebtes Adventure, ein großes Anime-Abenteuer oder doch die Jagd nach der besten Ausrüstung: Welches Spiel kann euch in dieser Woche motivieren? Verratet es uns in den Kommentaren!