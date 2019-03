Es gibt sie immer wieder, die Eintauschaktionen von Gamestop. Dann bekommt ihr etwa eine PlayStation 4 oder Nintendo Switch günstiger, wenn ihr dafür gebrauchte Konsolen und Spiele eintauscht. Aktuell könnt ihr eine Xbox One X günstiger bekommen. Die Eintausch-Bedingungen sind dabei aber etwas verwunderlich.

spieletalks #12: Pokémon und Anthem - hassen wir etwa zu voreilig?

Groß aufgemacht ist die Aktion damit, dass ihr eine Xbox One X mit The Division 2 für 199,99 Euro bekommen könnt - dann, wenn ihr eure alte Xbox One S mit Controller und zwei Spielen in eine der Fillialen bringt.

Doch gibt es auch noch andere Eintausch-Möglichkeiten, die ein wenig aufzeigen, wie viel die einzelnen Konsolen dem Gamestop-Konzern wert sind. So könnt ihr eine Xbox One X für 149,99 Euro bekommen, wenn ihr dafür eine Nintendo Switch ohne Spiel eintauscht. Das günstigste Angebot ist jedoch eines, bei dem ihr nur 79,99 Euro für eine Xbox One X zahlen müsst. Die Bedigungen? Eine PlayStation 4 Pro mit zwei Spielen eintauschen.

Sollte euch eines der Angebote interessieren, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Reserviert euch in einem Geschäft eine Xbox One X - dann müsst ihr auch schon direkt den jeweiligen Preis zahlen und bekommt einen Abholschein auf dem steht, wann ihr die Konsole abholen könnt. An dem Tag, an dem ihr die Konsole aus dem Geschäft holen könnt, bringt ihr die alte Konsole und die Spiele mit - die bleiben dann im Laden. Solltet ihr euch für das Angebot mit The Division 2 entschieden haben, bekommt ihr die digitale Vollversion am Veröffentlichungstag der Konsole

Weitere Infos, etwa dazu, welche Spiele ihr eintauschen könnt und in welchem Zustand die Konsole und der Controller sein müssen, könnt ihr direkt auf der Seite von Gamestop nachlesen.

Werdet ihr bei einer dieser Aktionen direkt zuschlagen? Oder könntet ihr eure alte Konsole sowie die gebrauchten Spiele niemals hergeben - egal, wie gut das Angebot ist? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare, wir sind gespannt.