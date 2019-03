Erst vor etwa einer Woche wurden die neuen Pokémon-Editionen für die Nintendo Switch angekündigt, nun wird bereits fleißig über die Entwicklungsstufen der bereits im Trailer zu sehenden Starterpokémon spekuliert. Erste angebliche Leaks geistern derzeit durchs Netz.

In der letzten Folge spieletalks haben wir uns unter anderem mit Pokémon auseinandergesetzt:

Auf dem englischsprachigen Imageboard 4chan sind nun einige Grafiken aufgetaucht, bei denen es sich um Entwicklungen der Starterpokémon aus Pokémon - Schwert & Schild handeln könnte. Diese "Leaks" sind zwar mit Vorsicht zu genießen - seitens Entwickler Games Freak wurde bisher nichts bestätigt - allerdings ist darauf hinzuweisen, dass das veröffentlichte Material einen Grafikstil aufweist, welcher gut in das Konzept von möglichen Entwicklungen der drei Pokémon passen könnte.

So könnte die Entwicklung des Pflanzen-Starters Chimpep aussehen:

Der Feuer-Starter Hopplo könnte sich möglicherweise so verändern:

Und der Wasser-Starter Memmeon könnte sich zu diesem Taschenmonster entwickeln:

Mögliche Namen für diese angeblichen Entwicklungsstufen stehen allerdings noch nicht im Raum. Außerdem sei noch zu erwähnen, dass in der Vergangenheit auf 4chan bereits einige angebliche Leaks bezüglich der neuen Editionen veröffentlicht wurden - wie beispielsweise deren Namen oder die an Großbritannien angelehnte Galar Region - welche sich später durchaus als korrekt erwiesen.

Erscheinen sollen Pokémon - Schwert & Schild noch in diesem Jahr. Im Rahmen der E3 wird eine neue Informationsflut bezüglich der Spiele erwartet - gut möglich also, dass es spätestens dann Gewissheit über die tatsächlich Starterentwicklungen gibt.

Was haltet ihr eigentlich von Pokémon - Schwert & Schild? Und was denkt ihr über die möglichen Starterentwicklungen? Wie würdet ihr es finden, wenn sich diese "Leaks" als korrekt herausstellen würden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!