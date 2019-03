Der Reddit-Nutzer YeetLordSupreme experimentierte mit den Schadenswerten unterschiedlicher Waffen in Anthem und machte dabei eine kuriose Entdeckung: Das gewöhnliche Level 1 "Defender"-Gewehr verursacht mehr Schaden an Standard-Gegnern als "Ralners Feuersturm", eine meisterhafte Waffe auf Level 45.

Wir haben die Tyrant Mine überlebt:

Das Action-Spiel aus dem Hause Bioware läuft nach wie vor nicht ganz rund. Einige Spieler beklagen Systemabstürze auf PS4 und ein Bug vermischt sogar Javelin-Fähigkeiten und macht sie dadurch zu Kampfmaschinen. Jetzt scheint Anthem auch noch ein Balancing-Problem zu haben.

Der Redditor "YeetLordSupreme" testete unterschiedliche Waffen unter möglichst gleichen Bedingungen und stellte überrascht fest, dass das "Defender"-Gewehr auf Level 1 eine der derzeit wohl stärksten Waffen im gesamten Spiel ist. Obwohl das "Defender"-Gewehr nur 286 Schaden bei einer normalen Scar-Einheit verursacht und Ralners Feuerstum satte 1.184 Schaden austeilt, gehen die Gegner unter Beschuss der Level 1-Waffe nach nur 4 Treffern zu Boden, während sie 6 Treffer der meisterhaften Waffe einstecken können - die sich wohlgemerkt auf Level 45 befindet.

Zur näheren Überprüfung habe er weitere Tests mit verschiedenen Waffen an unterschiedlichen Gegner-Typen vorgenommen. Zwar würden die Schadenszahlen variieren, das Resultat wäre jedoch immer dasselbe. Damit scheinen die Schadenswerte völlig belanglos zu sein.

Doch wie ist das überhaupt möglich? Ein Entwickler von Bioware meldete sich diesbezüglich bereits auf Reddit zu Wort und gibt an, dass das Level-Scaling zuständig für das Problem sei. Dieses System mache es Spielern mit niedrigem Level möglich, mit anderen Spielern auf höherem Level zu spielen, ohne dadurch uneffektiv zu werden. Den Angaben des Lead Producers zufolge soll der Bug am 12. März durch ein Update behoben werden.

Anthem wurde am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Wie findet ihr das Spiel bisher? Was haltet ihr von der Entdeckung des Reddit-Nutzers? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommentare!