In Sachen Virtueller Realität hat sich Nintendo im Gegensatz zu Sony bislang recht zurückgehalten. Das ändert sich ab sofort: Der japanische Konzern hat für die Nintendo Switch eine VR-Brille angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Paket des Papp-Baukastensystems Nintendo Labo.

Zuletzt wurde Nintendo Labo um neue Fahrzeugsets erweitert

In der Vergangenheit hat Nintendo betont, dass VR für sie kinderfreundlich gestaltet werden müsste, um es ernsthaft in Betracht zu ziehen. Offenbar hat das Unternehmen mittlerweile eine Lösung gefunden und die nennt sich Nintendo Labo - VR-Kit.

Ähnlich wie bereits andere Labo-Pakete müsst ihr die VR-Brille ersteinmal aus den vorgefertigten Papp-Elementen zusammenbasteln. Sobald alles hält, könnt ihr das Tablet der Nintendo Switch in das VR-Kit stecken und unterschiedliche Inhalte erleben. Im großen Paket für 80 US-Dollar (circa 71 Euro) sind verschiedene Sets inklusive Software enthalten, darunter etwa eine Kamera, eine Elefantenmaske und ein Blaster. Alternativ gibt es noch ein Einsteigerset für 40 US-Dollar (circa 35 Euro), welches lediglich die Brille und das Blasterset beinhaltet. Wer sich für letztgenanntes Paket entscheidet, soll später die zusätzlichen Inhalte separat erwerben können.

Das ganze System erinnert auf dem ersten Blick an das für Smartphones gedachte Google Cardboard, welches ebenfalls aus Pappe besteht. Zudem könnt ihr mit dem VR-Kit lediglich die im Paket enthaltenen Spiele in VR-Form erleben. Ein Super Mario Odyssey oder The Legend of Zelda - Breath of the Wild sind damit nicht kompatibel.

Wie gut die Umsetzung Nintendo gelungen ist, bleibt derweil noch abzuwarten. Das Nintendo Labo - VR-Kit erscheint voraussichtlich am 12. April exklusiv für die Nintendo Switch. Freut ihr euch darauf oder ist euch diese Art von VR zu wenig? Verratet es uns in den Kommentaren!