Ein Action-Rollenspiel von 1996 kehrt zurück: Blizzard und GOG veröffentlichen das erste Diablo erstmals als digitale Version. Es ist, so eine Pressemitteilung, der Beginn einer Partnerschaft, die noch weitere PC-Klassiker umfassen sollen.

Diablo Immortal: Gameplay-Trailer zum mobilen Diablo-Ableger

Vor über 20 Jahren hat Blizzard den Grundstein für seine erfolgreiche Action-Rollenspiel-Reihe gelegt und die Geschichte vom übermächtigen Dämon Diablo erzählt. Wer das einmal nacherleben möchte oder noch einmal in den Klassiker eintauchen möchte, der kann das erste Diablo ab sofort bei GOG erwerben. Im Paket enthalten sind übrigens gleich zwei Versionen.

Die erste Version ist im Grunde unverändert zum Original von 1996. Das heißt es kommt die damals gängige damals SVGA-Grafik mit 20 Bildern pro Sekunde sowie ein klassisches Battle.net für die Mehrspielerzuweisung zum Einsatz. Wer es ein wenig moderner mag, kann die inhaltlich identische Version nutzen, die aber für Windows 10 und moderne Auflösungen optimiert wurde. Beide Versionen können über den beiliegenden Launcher gestartet werden.

Mit der Veröffentlichung von Diablo ist übrigens noch nicht Schluss. In naher Zukunft sollen außerdem Warcraft - Orcs & Humans und Warcraft 2 folgen. Einen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Eine Frage an die etwas erfahreneren Spieler unter euch: Habt ihr damals bereits das erste Diablo gespielt oder ist das Action-Rollenspiel an euch vorbeigegangen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!