Playerunknown's Battlegrounds: Karte Erangel soll überarbeitet werden

Mit Playerunknown's Battlegrounds und der Karte Erangel fing vor etwa zwei Jahren der ganz große Hype rund um das "Battle Royale"-Genre an. Nun möchte Entwickler PUBG Corp. die erste Karte des Multiplayer-Shooters überarbeiten. Das gefällt nicht jedem Spieler.

So ging es einst bei PUBG los:

Die ersten Gerüchte rund um eine Überarbeitung von Erangel entstammen den Testclient-Daten von Playerunknown's Battlegrounds. Findige Spieler haben dort Änderungen entdeckt, die sich vor allem um die Platzierung neuer Gebäude drehen. Einen Vergleich dazu gibt es auf Reddit, bei der die Neuerungen auf der Karte mit rot markiert sind. Hier zeigt sich, dass es über die gesamte Karte hinweg neue Orte geben soll.

Mittlerweile haben sich die Entwickler selbst dazu in einem Statement geäußert und eine geplante Überarbeitung der Karte bestätigt. Dies soll sich allerdings nicht nur um neue Gebäude drehen, auch wenn das Team nicht ins Detail geht.

"Uns ist bewusst, dass gut ausgeglichene Beute ein wichtiger Teil des Spiels ist, aber auch die Beschaffenheit der Maps ist wichtig, daher testen wir alle Änderungen sorgfältig durch, bis wir an einem Punkt ankommen, der sich gut anfühlt."

Bereits in den nächsten Wochen soll es einen ersten Test geben, der zudem die bislang skeptischen Nutzer vorerst beruhigen soll. In den Kommentaren auf Reddit äußern einige Nutzer Bedenken, dass sich durch zu viele Änderungen, Erangel grundlegend ändern könnte. Viele befürchten, dass die erste PUBG-Karte schon bald so ähnlich sein könnte, wie die neueren Karten Sanhok und Vikendi, welche ein deutlich schnelleres und actionlastigeres Spielgefühl bieten.

Wann genau der erste Testlauf beginnt, möchte die PUBG Corp. bereits in naher Zukunft verraten. Welche Änderungen würdet ihr euch für Erangel wünschen? Seid ihr eventuell genauso skeptisch wie andere Spieler? Verratet es uns in den Kommentaren!