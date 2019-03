Im Februar 2019 sollen mehrere Mitarbeiter von Valve entlassen worden sein. Darunter 13 Festangestellte sowie ein Anteil an externen Mitarbeitern. Gegenüber der Seite The Verge bestätigte Valve die Maßnahme, betonte aber, dass es zu keinen Änderungen kommen würde. Vermeintliche Insider haben sich nun aber zu Wort gemeldet und spekulieren, dass die VR-Abteilung von Valve von den Entlassungen betroffen war.

Valve mischt im Hardware-Sektor mit:

„Im vergangenen Monat wurden 13 Vollzeit-Angestellte sowie ein Anteil an unseren freien Mitarbeitern entlassen. Das ist ein bedauerlicher Teil des Geschäfts, aber repräsentiert keine großen Änderungen am Unternehmen. Wir danken denjenigen, die betroffen sind, für ihre Leistungen und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute“, verriet Valves Sprecher Doug Lombardi gegenüber The Verge.

Auf Reddit schreibt User "2flock", der bereits die VR-Brillen von Valve vor einigen Monaten geleakt hatte, dass die VR-Abteilung jetzt nur noch aus der Hälfte der ursprünglichen Mitarbeiter bestünde. Jedoch hätte dies nichts mit dem damaligen Leak zu tun. Wie es mit dem Headset weitergeht, wisse er selbst aber auch nicht. Immerhin sucht Valve weiterhin nach neuen Mitarbeitern für die VR-Abteilung.