Ghost of Tsushima hat mit der Präsentation auf der vergangenen E3 viele offene Münder hinterlassen. Nicht nur wunderschön, sondern auch spielerisch sehr spannend, könnte der PS4-Exklusivtitel zu einem echten Hit werden. Bislang gibt es noch kein offizielles Release-Datum für Ghost of Tsushima. Jedoch will ein schwedischer Shop namens "Spelbutiken" schon mehr als alle anderen wissen.

Ghost of Tsushima: Unser Video-Fazit von der E3

Denn auf der Seite des Händlers wurde zumindest für einige Zeit das Datum 30. August 2019 für Ghost of Tsushima aufgeführt. Normalerweise würden wir ein solch unbestätigtes Datum als Platzhalter abstempeln. Jedoch liegt der 30. August 2019 nicht am Ende des Monats. Stattdessen fällt das Datum auf einen Freitag, die für Spieleveröffentlichungen alles andere als unüblich sind.

Aktuell fehlt Sony auch noch ein Aufgebot an Spielen, die den Sommer und Winter 2019 abdecken. Mit Ghost of Tsushima und The Last of Us 2 - das angeblich im Oktober für die PS4 erscheinen soll - wäre dies mehr als getan. Hoffen wir, dass es bald mehr Klarheit zu den Spielen gibt. Denn so müssen wir vorerst weiter spekulieren und hoffen, dass ein Fünkchen Wahrheit in den geleakten Terminen steckt.