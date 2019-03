Es ist ein Begriff, ein Totschlagargument, das immer wieder gerne rausgeholt wird, um Dinge, die man selbst nicht versteht (in diesem Fall Videospiele) zu verteufeln: die Killerspiele. Damit soll immer verdeutlicht werden, dass Spiele mit gewalttätigen Inhalten auch die Spieler selbst zu Gewalt anspornen.

Eine Studie der Royal Society Open Science findet keinerlei Verbindung zwischen der Zeit, die mit dem Konsum von Spielen mit gewalttätigem Inhalt verbracht wird und aggressivem Verhalten der Spieler. Damit erweitert sich der Radius jener Studienergebnisse, die behaupten, eine solche Verbindung wäre überbewertet oder gar nicht erst existent.

Studien, die dahingehend in der Vergangenheit durchgeführt wurden, krankten an methodologischen Beschränkungen, wie zum Beispiel, dass Menschen ihren eigenen Aggressions-Level berichten. Dabei kommt leider oft der Faktor ins Spiel, dass die Teilnehmer unehrliche Aussagen tätigen, nur um eben genau das zu tun: unehrlich sein. Ein Problem, das vor allem bei Studien vorkommt, in denen jüngere Menschen involviert sind.

Mortal Kombat 11: Auch der neue Teil enthält völlig überzeichnete Gewaltdarstellungen

Noch bedenklicher ist die Art der Auswertung, die in solchen Studien oft angewendet wurde. Forscher scheinen dahingehend mitunter einen eher "flexiblen" Ansatz zu verfolgen. Wenn zum Beispiel ein Agressionslevel errechnet werden soll (in einem Spiel oder in Bezug auf eine Person), entschieden sich Forscher dazu, nur einen Teilsatz der Antworten auf die Fragen heranzuziehen, die den Teilnehmern gestellt wurden. Wenn Messwerte wie diese dann nach Lust und Laune genutzt oder ignoriert werden, lassen sich viel leichter Ergebnisse erzielen, die den vorher gefassten Theorien entsprechen.

Die Forscher Andrew Przybylski und Netta Weinstein haben nun in der vorliegenden, neuen Studie darauf geachtet, genau diese Stolpersteine vergangener Arbeiten zu vermeiden und einen Analyseplan zu verfolgen, der bereits vor dem Beginn der Studie ausgearbeitet und festgelegt wurde.

So wurden über tausend 14- und 15-jährige Briten befragt. Sie sollten die Spiele auflisten, die sie im vergangenen Monat gespielt haben und wie lange sie damit beschäftigt waren. Dabei verließen sich die Forscher nicht auf die Aussagen der befragten Teenager, wie sie den Gewaltgrad der jeweiligen Spiele einschätzen würden. Stattdessen wurde das europäische Bewertungssystem PEGI herangezogen.

Den detaillierten Hergang der Studie könnt ihr - gute Englischkenntnisse vorausgesetzt - auf der Seite The Royal Society Publishing nachlesen. Wichtig ist das Ergebnis:

Die Frequenz des Konsums gewalthaltiger Spiele hat demnach keinen Einfluss auf das tatsächlich aggressive Verhalten der Studienteilnehmer.

Die Ergebnisse bleiben unverändert, auch wenn das US-Bewertungssystem als Grundlage herangezogen wird. Gerade in diesem Bereich gab es bisher aber viele widersprüchliche Ergebnisse. Jedoch sticht diese Studie aufgrund ihrer Methodik hervor. Wie die Autoren der Studie selbst sagen: "Es ist unabdingbar, dass Wissenschaftler ihre Arbeit mit Offenheit und Präzision verfolgen, wenn wir ein wahres Verständnis für die positiven und negativen Dynamiken sowie den Einfluss der Technologie auf das Leben der Menschen aufbauen wollen."

Diese wichtige Erkenntnis kann ein weiterer Schritt dafür sein, dass Videospiele in der Gesellschaft als Kulturgut angenommen werden, nicht als Quelle für Gewalt und Aggression. Eure Meinung ist gefragt! Denkt ihr, dass diese Studie eines renommierten Institutes einen Unterschied machen wird? Schildert uns eure Ansicht gerne in den Kommentaren!