Vergangene Woche ist mit UWC ein NES-Spiel aufgetaucht, welches dreißig Jahre lang als verschollen galt. Nachdem das Retrowerk nun einen neuen Besitzer gefunden hat, wurden umgehend Anstrengungen unternommen, dieses historische Spiel digital zu konservieren.

Kleiner Unterschied: So sehen die Sportsimulationen von heute aus:

Stephan Reese, welcher dieses vegessene Videospielurgestein erworben hat, gab seine Absicht kurz nach dem Erwerb der Rarität bekannt (Kotaku berichtet). Demnach wolle Reese das Spiel, welches offiziell nie das Licht der Welt erblickte, nicht für sich selbst behalten, sondern als digitale Kopie der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mit Hilfe der Video Game History Foundation ist die Erstellung besagter digitaler Kopie nun geglückt.

"Wir waren mehr als glücklich, unser Know-How zur Verfügung zu stellen und das Spiel für seinen Besitzer zu digitalisieren", heißt es seitens der VGHF. Dabei wurde das Spiel allerdings nicht nur digitalisiert, sondern die Videospielspezialisten zeigten auch darüber hinaus einiges an Gameplay-Material aus UWC auf ihrem YouTube-Kanal:

Das Ergebnis weiß zu überzeugen: Die Aufnahmen der Spielszenen zeigen ein durchaus fertig wirkendes Produkt. Auch die obligatorischen Credits sind im Spiel enthalten und listen alle Mitwirkenden am verschollenen geglaubten Werk. So kommen also die Erschaffer von UWC doch noch zu einer - wenn auch verspäteten - Anerkennung für ihr nun umso aufsehenerregenderes Schaffen.

Was sagt ihr zu den Bemühungen, so alte und teils vergessene Spiele wie für ein Museum zu konservieren? Ist das eurer Ansicht nur alter Kram, den niemand mehr braucht oder seht ihr solche Spiele als Zeitdokument, das man auf keinen Fall vergessen sollte? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen!