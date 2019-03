Der Streaming-Service Netflix will in Zukunft sein Anime-Portfolio weiter ausbauen, wie das Unternehmen selbst in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Mit dabei ist eine Anime-Serie basierend auf Capcoms Rollenspiel Dragon's Dogma.

Auf einen Nachfolger zu Dragon's Dogma - Dark Arisen müssen Fans weiter warten:

Netflix, Capcom und das Produktionsstudio Sublimation haben sich zusammengetan, um die Welt von Dragon's Dogma als Anime umzusetzen. Die Geschichte soll sich dabei am Spiel orientieren, aber zu keiner Nacherzählung werden. Stattdessen dreht sich die Serie um einen Mann, dessen Herz im wahrsten Sinne des Wortes von einem Drachen geklaut wird. (Bis hierher gleicht das Geschehen noch dem Spiel.)

Als sogenannter Arisen macht er sich nun auf zu einer Rachejagd, wobei er von Dämonen, die die sieben Todsünden repräsentieren, vor verschiedene Herausforderungen gestellt wird (und ab hier kriegt die Serie dann ihren eigenen Anstrich). Weitere Details gibt es noch nicht. Atsushi Koishikawa von Sublimation ist derweil erfreut über die Möglichkeit und verspricht unter anderem handgezeichnete Texturen und "Cel Shading"-Animationen für die Anime-Umsetzung.

Einen Termin oder einen Zeitraum für den Start von Dragon's Dogma gibt es noch nicht. Es ist übrigens nicht die einzige Capcom-Reihe, die derzeit als Anime umgesetzt wird. Schon im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass auch Devil May Cry eine neue Umsetzung in Anime-Form erhält - nicht zu verwechseln mit dem Anime von 2007.

Ein Nachfolger zum Spiel Dragon's Dogma ist noch nicht angekündigt. Das könnte sich aber bald ändern. Für das Rollenspiel war einst Hideaki Itsuno zuständig, der vor kurzem Devil May Cry 5 veröffentlicht hat. Demnächst möchte er sich einem neuen Projekt widmen, welches eventuell ein Dragon's Dogma 2 sein könnte.