In wenigen Tagen beginnt offiziell der Frühling. Bereits heute, am 12. März 2019, wird der "Pflanze eine Blume"-Tag gefeiert. Stellt euch vor, jeder würde eine oder mehrere Blumen pflanzen, dann könnte der bevorstehende Frühling gleich richtig farbenfroh beginnen!

Nintendo und wir hätten gerne, dass ihr mitmacht und die Blumen feiert! Damit sich das für euch auch lohnt, gibt es auch einen tollen Preis zu gewinnen, nämlich diesen hier.

Ein glücklicher Gewinner erhält:

1 x Nintendo Switch in der Super Smash Bros. Ultimate Edition

1 x New Super Mario Bros. U Deluxe

1 x Amiibo "Piranha-Pflanze"

Kenner unserer Gewinnspiele wissen natürlich, dass der Gewinn mit einer kleinen Aufgabe verbunden ist. Die hat in diesem Fall natürlich mit Blumen zu tun!

Auch das könnt ihr gewinnen: New Super Mario Bros. U Deluxe für Nintendo Switch

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Es gibt viele Möglichkeiten, als Gewinner unseres Gewinnspiels hervorzugehen. Ihr müsst lediglich ein Bild an uns schicken, das in irgendeiner Form eine Blume (oder mehrere) aus einem Nintendo-Spiel darstellt. Das kann ein selbstgebasteltes Kostüm sein. Oder ein Blumenbeet in Form einer Feuerblume. Oder Figuren, die ihr selbst gemacht habt. Oder ein selbstgemaltes Bild! Es gibt unzählige Möglichkeiten, eurer Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Und ein kleiner Hinweis: Auch Pikmin sind Blumen. Irgendwie ...

Schickt uns euer Teilnamebild per E-Mail an aktion@spieletipps.de mit dem Betreff „Blumentag“ und verratet uns euren Namen sowie eure Adresse, damit wir euch im Falle eines Gewinnes den Preis auch zustellen können.

Einsendeschluss ist - wie sollte es anders sein - der Frühlingsbeginn! Am 20. März 2019 bis 23.59 Uhr nehmen wir eure Einsendungen gerne entgegen. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und bis spätestens 3. April 2019 über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert hast. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht.

Jetzt aber los, der Preis will gewonnen werden! Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück bei der Teilnahme! Und vergesst nie: Sagt es mit Blumen!