gamescom: Spielemesse bleibt weiter in Köln

Die gamescom bleibt der Stadt Köln weiterhin treu. Dies gaben die Koelnmesse GmbH und der game-Verband der deutschen Games-Branche nun in einer Pressemitteilung bekannt.

Ob Halo - Infinite den Weg zur gamescom 2019 finden wird, ist noch nicht geklärt:

Seit 2009 findet die gamescom jährlich in Köln statt und das soll sich in Zukunft vorerst nicht ändern. Zwar gibt es seitens der Verantwortlichen keine Angaben zur neuen Vertragslaufzeit, allerdings wird die Spielemesse wohl in den nächsten Jahren nicht so schnell den Standort wechseln. Felix Falk, Geschäftsführer von game, äußert sich dazu wie folgt:

"Der gemeinsame Strategieprozess der vergangenen Monate hat bewiesen, dass die Koelnmesse für uns genau der richtige Partner ist. Auch die große Unterstützung der gamescom und der Games-Branche durch die Stadt Köln und das Land Nordrhein-Westfalen ist ein wichtiger Baustein für den einzigartigen Erfolg der gamescom, den wir nun weiter ausbauen werden."

Eine allzu große Überraschung ist die Vertragsverlängerung angesichts der vergangenen Erfolge nicht. Im letzten Jahr kamen 370.000 Besucher zur gamescom 2018. Zudem gab es mit 1.037 Ausstellern aus 56 Ländern einen neuen Bestwert, der vielleicht in diesem Jahr noch einmal übertroffen werden kann, wenn die gamescom 2019 vom 21. bis zum 24. August stattfindet.

