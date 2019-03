Wenn ihr in Apex Legends niedergeschossen werdet, stehen euch kaum noch Möglichkeiten offen. Ihr könnt lediglich versuchen euren Widersachern zu entfliehen und eine sichere Position zu finden, damit einer eurer Teamkollegen euch wieder auf die Beine hilft. Aus diesem Grund fordern viele Spieler eine zusätzliche Möglichkeit, um sich auch in diesem Zustand noch erwehren zu können.

Der kostenlose 'Battle Royale'-Shooter hat beindruckende Meilensteine erreicht:

Alle "Apex Legends"-Spieler kennen es: Ein harter Kampf gegen ein feindliches Team geht nicht zu euren Gunsten aus und ihr könnt nichts weiter tun, als davon zu kriechen. Oftmals weichen eure Gegner dabei aber nicht von eurer Seite, um eure restlichen Teamkameraden anzulocken. Viele Optionen habt ihr jetzt nicht mehr. Ihr könnt nur abwarten und darauf hoffen, dass eure Kollegen den Kampf noch einmal herumdrehen und ihn schließlich für sich entscheiden werden.

Es sei denn, ihr hättet die Möglichkeit eure Gegner in den Knöchel zu beißen und damit ein klein wenig Schaden anzurichten. Genau das fordert der Nutzer DivineRedefined auf Reddit und erhält dafür eine Menge Zuspruch. Über 43.300 Spieler sind bereits davon überzeugt, dass dieses Feature Teil von Apex Legends werden sollte und bewerteten den Kommentar mit einem Daumen nach oben. Abseits davon wurde der entsprechende Reddit-Thread mit sieben Silver Awards, acht Gold Awards und einem Platinum Award ausgezeichnet. Das bedeutet, dass einige Mitglieder der Community echtes Geld für die Idee gespendet haben.

"Ich habe es satt nutzlos zu sein, nur weil ich schlecht in dem Spiel bin. Lasst mich in einen Knöchel beißen", erläutert DivineRedefined in dem Thread. Fünf Schadenspunkte würden dem Redditor bei der erfolgreichen Ausführung des Angriffs schon ausreichen. Damit wärt ihr euren Gegner nicht länger schutzlos ausgeliefert, nachdem ihr niedergeschossen wurdet. Ob sich Entwicklerstudio Respawn Entertainment näher mit dieser Idee auseinandersetzen wird, bleibt zunächst noch abzuwarten.

Was würdet ihr von der Möglichkeit halten, wenn ihr anstatt zu kriechen auch kräftig zubeißen könntet? Würdet ihr ein solches Feature in Apex Legends begrüßen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!