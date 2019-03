Ihr liebt es offene Spielwelten zu erkunden und bevorzugt möglicherweise auch ein eher düsteres Setting? Dann solltet ihr einen Blick auf Steam werfen, denn da befinden sich gerade die "Open World"-Abenteuer Vampyr und Mittelerde - Schatten des Krieges im Angebot.

Schaltet eure Feinde mithilfe vampirischer Fähigkeiten in Vampyr aus:

In Vampyr schlüpft ihr in die Rolle von Dr. Jonathan Reid und sucht im Jahre 1918 in London nach einem Heilmittel gegen eine sich schnell verbreitende Seuche. Blöd nur, dass ihr selbst Opfer der Epidemie werdet und euer Dasein fortan als blutsaugender Vampir fristen müsst. Nur durch frisches Blut könnt ihr eure Kampfeskraft stärken und ihr müsst selbst bestimmen, welche Personen ihr aussagen wollt. Bedenkt aber, dass eure Entscheidungen Konsequenzen nach sich ziehen und eure potentiellen Opfer hauptsächlich nicht dem Schema "Gut" oder "Böse" zugeordnet werden können.

Vamypr befindet sich auf Steam mit 60 Prozent Rabatt im Angebot und ist damit für einen Preis von 19,99 Euro erhältlich. Im Test: "Vampyr - Endlich mal kein müder Vampir-Einheitsbrei" erfahrt ihr, warum sich die virtuelle Reise nach London für euch lohnen könnte.

Helft Talion bei der Eroberung wichtiger Ländereien:

Mittelerde - Schatten des Krieges ist ein "Open World"-Rollenspiel, in dem ihr eure eigene Ork-Armee aufstellen könnt. Als Grabwandler Talion baut ihr eure Fähigkeiten aus, stürmt feindliche Festungen und versucht diese anschließend zu halten. Der Test: "Mittelerde - Schatten des Krieges - Ziemlich beste Ork-Freunde" verrät euch, warum das Abenteuer im "Der Herr der Ringe"-Universum eine Chance verdient hat.

Die Definitive Edition von Mittelerde - Schatten des Krieges beinhaltet alle Erweiterungen, die für das Hauptspiel erschienen sind und kann derzeit für 19,99 Euro eurer Steam-Bibliothek hinzugefügt werden. Sämtliche Mikrotransaktionen wurden inzwischen übrigens aus dem Spiel entfernt.

Die beiden Steam-Angebote enden am 15. März. Noch habt ihr also genügend Zeit, um euch den Kauf näher zu überlegen. Aber verratet uns doch in den Kommentaren, was ihr von den beiden "Open World"-Spielen haltet!