Der Erfolg des Neustarts von Doom aus dem Jahre 2016 zieht neben einen Nachfolger auch eine neue Verfilmung nach sich. Die Ankündigung von Doom - Annihilation fällt bei den Fans jedoch schon jetzt durch. Selbst die Entwickler gehen auf Distanz.

Ein neuer Doom-Film kommt: Universal 1440 Entertainment bringt mit Doom - Annihilation die Shooter-Reihe jedoch nicht erneut auf die große Kinoleinwand. Stattdessen wird die Verfilmung eine sogenannte "Direct-to-Video-Adaption", sprich das Endprodukt erscheint voraussichtlich im Herbst 2019 direkt auf Blu-Ray. Im ersten Trailer macht sich diese Entscheidung mitunter bemerkbar:

(Quelle: YouTube, BD Horror Trailers and Clips)

Der offenbar mit einem engen Budget produzierte Film hinterlässt bei den Fans keinen allzu guten Eindruck. Zum Zeitpunkt der News steht der Trailer gerade einmal bei 1216 Likes und 18.800 Dislikes. In den Kommentaren zeigen sich einige Nutzer geschockt, enttäuscht oder nehmen es mit Humor:

"Ein Bosskampf in Devil May Cry 5 hat mehr Budget als dieser ganze Film."

"Wisst ihr, wenn man so darüber nachdenkt, war Doom 2005 gar nicht so schlecht."

Mittlerweile hat sich sogar Entwickler id Software via Twitter zu Doom - Annihilation geäußert und von der Produktion distanziert.

We're not involved with the movie. https://t.co/Du3wHSHk44