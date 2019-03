Hin und wieder klettert auch einmal eine deutsche Produktion an die Spitze der Steam-Charts - oder ist zumindest auf gutem Weg dorthin. Aktuell erfreut sich nämlich das Spiel Trüberbrook auf der Plattform von Valve großer Beliebtheit. Doch was zeichnet das Spiel eigentlich aus?

Physik, deutsche Pampa, Mystery - Alles kommt vor:

In Trüberbrook trifft Paralleluniversum auf deutsches Kleinbürgertum zur Zeit des Kalten Krieges der 1960er Jahre - und ihr seid in der Rolle des Protagonisten Hans Tannhauser, eines jungen amerikanischen Physikstudenten, mittendrin. Reichlich los ist trotz des überschaubaren Handlungsortes in dem "Science-Fiction-Mystery"-Abenteuer dennoch: Bereits in der ersten Nacht, die ihr als Hans in Trüberbrook verbringt, werden dessen Forschungsunterlagen einer Abhandlung über Quantenphysik entwendet, welche ihr natürlich wiederbeschaffen müsst.

Allein seid ihr dabei allerdings nicht, denn die Paläoanthropologin Gretchen Lemke steht euch auf eurer Reise mit Rat und Tat zur Seite. Dabei weiß der Entwickler bildundtonfabrik die Geschichte des Spiels hervorragend in Szene zu setzen. In Trüberbrook erwartet euch nämlich eine aufwendig per Hand gestaltete Grafikkulisse, die vor allem bei den Kritikern große Begeisterung erntet. Trüberbrook ist übrigens aktuell auf Steam um zehn Prozent reduziert, Point-And-Click-Adventure-Fans sollten also schnell zuschlagen.

Trüberbrook wurde von der deutschen Produktionsfirma bild&tonfabrik entwickelt, bei der auch bekannte Satiriker und Moderator Jan Böhmermann maßgeblich mitwirkt. Er leiht sogar einer Person im Spiel seine Stimme.

Was haltet ihr von Trüberbrook? Habt ihr das Spiel bereits angezockt? Oder seid ihr erst durch den raschen Erfolg darauf aufmerksam geworden und werdet nun möglicherweise zuschlagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!