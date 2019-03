Für Fans von From Software wird die kommende Woche ein wahrer Leckerbissen. Das restliche Angebot ist zwar überschaubar, hat es dafür aber umso mehr in sich und ist definitiv einen Blick wert.

Turok - Dinosaur Hunter | 18. März

Switch

Der Dino-Jäger der 90er Jahre wagt den Sprung auf die Nintendo Switch: Die Nightdive Studios veröffentlichen Turok - Dinosaur Hunter als Remastered-Version. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Protagonisten Turok und kämpft euch durch zum Teil recht verwinkelte Levels. Als Gegner warten vor allem Aliens und Dinos auf euch, wobei Letztere über einige besondere Upgrades verfügen.

Fate / Extella - Link | 19. März

PC / PS4 / Switch / Vita

Marvelous Inc. setzt mit Fate / Extella - Link die Geschichte des Vorgängers Fate / Extella - The Umbral Star fort. Spielerisch wagen die Entwickler kein großes Risiko. Euch erwarten demnach Massenschlachten in Anime-Optik, Verbesserungen an der sogenannten "High Speed Action" und zehn neue Servants aus dem Fate-Universum. Auf dem PC, der PlayStation 4 und Nintendo Switch gibt es zudem einen Mehrspieler-Modus mit bis zu sieben weiteren Spielern.

Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy | 20. März

PS4 / Switch

Eine eher ungewöhnliche Neuauflage: Mit Chocobo's Mystery Dungeon Every Buddy bringt Square Enix das 2007 veröffentlichte (und oft vergessene) Final Fantasy Fables - Chocobo’s Dungeon zurück. Im für die PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigten Rollenspiel dreht sich alles um die liebenswerten gefiederten Freunde des "Final Fantasy"-Universums. Zusammen betretet ihr Dungeons, in denen sich die Welt um euch herum verändert und sich nur bewegt, wenn der Chocobo sich ebenfalls bewegt. Das solltet ihr zu eurem Vorteil nutzen - entweder alleine oder im Koop-Modus.

Immortal Legacy - The Jade Cipher | 20. März

PS-VR

Nachschub für Shooter-Fans im Bereich Virtual Reality: Mit Immortal Legacy - The Jade Cipher entführt euch Entwickler Viva Games auf die Insel Yingzhou. Dort möchte der ehemalige Soldat Tyre den mysteriösen Tod seiner Mutter aufklären, allerdings wird das aufgrund von Fallen und teils unmenschlichen Gegnern schwieriger als angenommen. Spielerisch wehrt ihr euch mit Nah- und Fernkampfwaffen, die mithilfe von zwei Move-Controllern geführt werden.

Unravel 2 | 22. März

Switch

Der Garn-Held Yarni erobert die Nintendo Switch. Mit Unravel 2 setzen EA und Entwickler ColdWood Interactive die Geschichte des Vorgängers fort, aber konzentrieren sich dieses Mal bewusst auf mehr spielerische Elemente. Entweder alleine oder im Koop-Modus gilt es zahllose Jump'n'Run- und Puzzle-Sektionen zu lösen, um das jeweilige Ende eines Levels zu erreichen.

Sekiro - Shadows Die Twice | 22. März

PC / PS4 / Xbox One

Dark Souls und Bloodborne waren gestern: Das neue Spiel von From Software heißt Sekiro - Shadows Die Twice und versetzt euch in ein Fantasy-Szenario zur Zeit des feudalen Japans. Als "Einarmiger Wolf" verfügt ihr im Spiel nicht nur über herausragende Schwertkampf-Fähigkeiten, bei denen vor allem Wert auf punktgenaue Paraden gelegt wird, sondern habt zudem eine Arm-Prothese. Diese gewährt euch Zugang zu unterschiedlichen Fähigkeiten, wie etwa einer Art Greifhaken. Anders als die vorherigen Souls-Spiele ist Sekiro - Shadows Die Twice übrigens ein reines Singleplayer-Abenteuer.

Die Auswahl in dieser Woche ist durchaus bunt, aber welches Spiel kann euer Herz erobern: Das düstere VR-Abenteuer, die niedliche Garn-Erfahrung auf der Nintendo Switch oder doch die Herausforderung von From Software? Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß!