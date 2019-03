Nur noch zwei Tage, dann treibt die Strohhutbande erneut ihr Unwesen. One Piece - World Seeker erscheint am 15. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bereits jetzt gibt es erste Wertungen, die das Spiel genauer unter die Lupe genommen haben.

One Piece - World Seeker: Der Ruf des Abenteuers!

Die Wertungen stammen von der englischen Webseite Metacritic, bei der die einzelnen Kritiken zu einer Metakritik zusammengetragen werden. Aktuell steht der Wertungsschnitt bei 53 Prozent. Das sagen die Tests:

IGN vergibt 48 Prozent und kritisiert vor allem das repetitive Kampfsystem, viele langweilige Missionen und eine teils unintuitive Steuerung.

Dualshockers vergibt 6 von maximal 10 Punkten und lobt die Welt und das Drumherum, gibt aber ebenso Abzüge bei den sich wohl oft wiederholenden Spielmechaniken

Gameinformer ist deutlich positiver und gibt 8 von maximal 10 Punkten und bezeichnet es als eines der besten "One Piece"-Spiele, auch wenn es für eine Open World nicht allzu kreativ sei

CGMagazine hat sich für 4 von maximal 10 Punkten entschieden und sieht es als langweiliges Open-World-Produkt, welches dem Anime-Vorbild keinen Gefallen tut

We Got This Covered endet hingegen auf einer sehr positiven Note mit 4.5 von maximal 5 Sternen und lobt One Piece - World Seeker als eines der bislang unterhaltsamsten Spiele 2019

Natürlich handelt es sich hierbei lediglich um die ersten Wertungen. In den nächsten Stunden und Tagen dürfte die Metakritik entweder ein paar Punkte weiter nach oben oder nach unten wandern. Bislang zeigt sich aber, dass One Piece - World Seeker sehr unterschiedlich aufgenommen und beurteilt wird. Was wir von Ruffys neuen Ausflug halten, könnt ihr im Test zu One Piece - World Seeker nachlesen.

Fans von One Piece müssen sich nur noch ganz wenige Tage gedulden. One Piece - World Seeker erscheint am kommenden Freitag für PC, Xbox One und PlayStation 4. Eine Umsetzung für die Nintendo Switch ist bislang nicht vorgesehen.