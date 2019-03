Der März ist schon fast zur Hälfte rum, aber es sollen noch viele neue Inhalte für Assassin's Creed - Odyssey in den Monat gepackt werden. Neben neuen Missionen und Items dürft ihr euch auf Assassin's Creed 3 - Remastered und einen weiteren Fotomodus-Wettbewerb freuen.

Blutlinie ist die letzte Episode des DLCs 'Das Vermächtnis der ersten Klinge':

Mit Blutlinie erschien am 5. März die dritte und letzte Episode aus dem DLC "Das Vermächtnis der ersten Klinge", die direkt an die letzte Episode anknüpft. Dabei sollt ihr mit einem mysteriösen Feind konfrontiert werden, "der wie ein Puppenspieler hinter den Kulissen agiert". Wollt ihr die Episode spielen, müsst ihr die ersten beiden Episoden abgeschlossen, die Quest-Reihe "Naxos" beendet und Level 28 erreicht haben.

Die siebte Episode von "Die vergessenen Geschichten Griechenlands" trägt den Titel Ein Freund für den es sich zu sterben lohnt und soll am 26. März veröffentlicht werden. Hierbei müsst ihr eurem treuen Begleiter Barnabas dabei helfen, seine wahnsinnige Halluzination eines geliebten Menschen zu ergründen. Dafür solltet ihr das fünfte Kapitel der Hauptgeschichte bereits abgeschlossen haben. Die erste Quest "Odyssey in die Vergangenheit" startet auf der Insel Skyros.

Das Abstergo-Paket soll am 19. März neue Items mit sich bringen. Darunter ein Ausrüstungsset, ein Reittier und ein Bogen, sowie ein neues Schiffsdesign, eine Gallionsfigur und ein Crew-Thema. Zusätzlich soll Kapitän Octopus als legendärer Lieutnant-Skin erscheinen.

Assassin's Creed 3 Remastered wird zusammen mit Assassin's Creed - Liberation Remastered voraussichtlich am 29. März für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht und ist Teil vom "Assassin's Creed - Odyssey"-Season Pass. Versprochen werden hochauflösende Texturen in 4K, HDR-Unterstützung, Modellverbesserungen und Physically-Based Rendering, das ein visuell genaueres Bild unter Verwendung realer Licht- und Materialeigenschaften darstellt. In Sachen Gameplay dürft ihr eine neue Spieloberfläche, ein überarbeitetes Wirtschaftssystem, neue Tarnfunktionen und legendäre Monturen erwarten. Am 21. Mai sollen die Remastered-Versionen auch für Nintendo Switch erscheinen.

Wer sich die bekantesten Musikstücke der "Assassin's Creed"-Reihe gerne Live anhören möchte, kann das bald im Rahmen eines Live-Orchesters tun. Tickets für das Event und weitere Informationen findet ihr auf der Webseite Assassin's Creed Symphony.

Zuletzt findet vom 14. bis zum 21. März auch noch ein weiterer Fotomodus-Wettbewerb statt. Das Thema sind "die Mythen und Legenden des antiken Griechenlands". Als Preis wird eine Spartan Edition von Assassin's Creed - Odyssey versprochen.

Das waren alle Inhalte, die euch für Assassin's Creed - Odyssey im März erwarten. Freut ihr euch auf einen Inhalt ganz besonders oder ist in diesem Monat kaum etwas für euch dabei? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!