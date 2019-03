Dass sich Online-Spiele nicht ohne Weiteres pausieren lassen, gehört wohl zu den Dingen, die Eltern niemals lernen werden. Um die Heranwachsenden dennoch vom Zocken während der Essenszeit abzuhalten, bietet Aldi UK nun einen Lösungsansatz der etwas anderen Art.

Könnte bald von Elite-Squads besucht werden: Derzeit erfreut sich der "Battle Royale"-Ableger Apex Legends großer Beliebtheit:

Unter dem Namen "Teatime Takedown" bietet Aldi UK nun Eltern von leidenschaftlichen Zockern die Möglichkeit, die Zeit für das familiäre Beisammensein am Essenstisch zurückzuerobern. Der Lösungsvorschlag des Discounters ist dabei äußerst kreativ. Alles, was Eltern dafür tun müssen, ist den Gamer-Tag ihres Kindes zur Anmeldung für die Aktion einzusenden - schon kümmert sich eine Gruppe von Elitespielern darum, dass besagter Spieler pünktlich zum Essen das Zeitliche im Spiel segnet und ungehindert für familiäre Aktivitäten zur Verfügung steht. Um den Gamer-Tag in Erfahrung zu bringen, gibt Aldi UK interessierten Eltern sogar direkt einen Leitfaden an die Hand.

Eltern, die diesen Service in Anspruch nehmen wollen, müssen sich zwischen dem 12. und dem 31. März auf der Homepage von Aldi UK dafür registrieren. Eine erste Welle von "Takedowns" findet dann am 22., 23. und 24. März statt, eine zweite Welle folgt dann am 29., 30. und 31. März, jeweils zwischen 17 und 20.30 Uhr. Eine Außnahme bildet dabei der 31. März (Muttertag in Großbritannien). An diesem Datum werden die Takedowns zwischen 12 und 20 Uhr stattfinden. Bei der Anmeldung für die Aktion muss der präferierte Termin angegeben werden. Innerhalb des Takedown-Zeitraums bekommen die Kinder dann virtuellen Besuch auf Geheiß ihrer Eltern.

Garantiert werden kann ein erfolgreicher Takedown allerdings nicht, denn es besteht schließlich die Möglichkeit, dass die potenziellen Opfer dem Elite-Squad ebenbürtig sind und stattdessen diesen ausschalten. Nichtsdestotrotz eine lustige Aktion, deren Ergebnisse mit Spannung erwartet werden können.