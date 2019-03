Ubisoft veranstaltet aktuell einen Spring Sale im hauseigenen Store. Dort warten sowohl kürzlich erschienene als auch etwas betagtere Toptitel auf euch, welche teilweise stark reduziert sind.

Vor Kurzem erschien mit der dritten Episode von "Das Vermächtnis der ersten Klingen" ein neuer DLC für Assassin's Creed - Odyssey:

Bis zum 26. März um 11 Uhr habt ihr die Möglichkeit einige Ubisoft-Spiele günstig zu erstehen. Neben aktuellen Flagschiff-Spielen des Entwicklers wie Assassin's Creed - Odyssey (bis zu 50 Prozent reduziert) und Far Cry 5 (bis zu 67 Prozent reduziert), inklusive des vor Kurzem erschienenen Spiels Far Cry - New Dawn (bis zu 50 Prozent reduziert), findet ihr hier auch Die Siedler - History Collection (50 Prozent reduziert) und Trials Rising (bis zu 25 Prozent reduziert).

Ebenfalls günstiger zu haben ist das Wintersportabenteuer Steep (bis zu 65 Prozent reduziert) und Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (bis zu 65 Prozent reduziert). Ein kleines Hightlight ist derzeit Tom Clancy's The Division um ganze 90 Prozent reduziert. Falls ihr also vor Erscheinen von The Division 2 noch den ersten Teil nachholen wollt, habt ihr nun die perfekte Gelegenheit dafür. Die beiden letzteren gibt es im akutuellen Sale sogar als Standard- und Goldedition. Schaut doch einfach mal im Store vorbei und überprüft, ob eure Ubisoft-Sammlung vollständig ist.

Alle Angebote findet ihr unter diesem Link.

Sagt euch das aktuelle Angebot von Ubisoft zu? Besitzt ihr reduzierten Spiele bereits oder werdet ihr nun einige hochgelobte Titel des Entwicklers nun nachholen? Und welche der Spiele könnt ihr weiterempfehlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!