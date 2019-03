No Man's Sky hat, ganz im Gegensatz zu einer italienischen Trainerlegende, noch nicht fertig. Entwickler Hello Games kündigt mit Beyond das nächste große Update für das Weltraumspiel an.

No Man's Sky: Ankündigungsvideo zum Beyond-Update

Beyond, so heißt es von den Entwicklern in einer Pressemitteilung, besteht im Kern aus drei Erweiterungen. Eine davon ist No Man's Sky Online und soll dem Namen gerecht die Mehrspieler-Komponente weiter ausbauen. Genauer gesagt heißt das, dass sich zukünftig Spieler im gesamten Universum treffen und miteinander spielen können. Hello Games möchte laut eigener Aussage "Menschen auf eine völlig neue Weise zusammenbringen".

Dennoch soll No Man's Sky Online nicht zu einem MMO werden. Es ist demnach weder ein Abo notwendig, noch wird es Mikrotransaktionen geben. Stattdessen ist das Update für alle Spieler kostenlos.

Weitere Details möchten die Macher in den nächsten Wochen und Monaten verraten. No Man's Sky Beyond sei das jedoch bislang ehrgeizigste Update.

Einen genauen Veröffentlichungstermin für das dreigeteilte Update gibt es noch nicht. Wenn alles gut geht, soll es jedoch bereits im Sommer 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One soweit sein.