Die Simpsons: E-Sports-Episode entsteht in Zusammenarbeit mit Riot Games

Bart Simpson betritt die Welt des E-Sports in einer kommenden neuen Folge von "Die Simpsons". Die Macher der erfolgreichen, US-amerikanischen Zeichentrickserie haben sogar mit dem Entwicklerstudio Riot Games zusammengearbeitet, um die Episode authentischer zu gestalten.

Riot Games zeigt sich für das MOBA League of Legends verantwortlich:

In der entsprechenden Episode von Die Simpsons, die den Originaltitel "E My Sports" trägt, wird Bart süchtig nach dem Online-Spiel "Conflict of Enemies", dessen Spielmechaniken vor allem an beliebte MOBA-Spiele, wie League of Legends und Dota 2 erinnern sollen. Wie Al Jean, Autor der Zeichentrickserie, auf Twitter bekanntgibt, soll die Folge bereits heute, am 17. März, in den USA ausgestrahlt werden:

Auch der E-Sports-Experte Rod Breslau meldet sich diesbezüglich auf Twitter zu Wort. Ihm zufolge haben die Autoren von "Die Simpsons" für eine genaue Repräsentation der Videospiele mit Riot Games zusammengearbeitet. Die meisten Fans scheinen sich jedenfalls auf die Episode zu freuen, wie folgende Reaktionen bezeugen:

Can't wait to see Rob Oliver work his magic with this episode. This concept should provide him with endless creative inspiration. Also, Martin's game character looks hilarious. Would love to see Milhouse pull a Leeroy Jenkins. And how does Nelson afford a gaming rig? Dude's poor. — Brad Lascelle (@BLascelle) 14. März 2019

"Kann es kaum abwarten, wie Rob Oliver [Director von "Die Simpsons] seine Magie in dieser Episode versprüht. Dieses Konzept sollte ihm unendlich kreative Inspirationen geben. Außerdem sieht Martins Game-Charakter zum Schreien aus. Würde es lieben zu sehen, wie Milhouse einen auf 'Leeroy Jenkins' macht. Und wie kann sich Nelson Gaming-Ausrüstung leisten? Der Typ ist arm".

Family, friends and myself have loved TheSimpsons since about Season 1(I enjoy the Tracey Ullman shorts as well). This looks like a great episode! — Peter Yonkovit II (@peteryonkovit) 17. März 2019

"Familie, Freunde und ich lieben Die Simpsons seit der ersten Staffel (Ich mag auch die Kurzepisoden von The Tracey Ullman Show). Das sieht wie eine großartige Episode aus!".

Aber es gibt auch einige Fans der Serie, die keinen Gefallen an der neuen Episode finden:

Why can't you just let it die? Do you have no dignity? — SirVasil (@SirVasil) 16. März 2019

"Warum könnt ihr es [Die Simpsons] nicht einfach sterben lassen? Habt ihr keine Würde?".

You killed this show — Mantis (@s_mayta) 17. März 2019

"Ihr habt diese Show ruiniert".

Wann "E My Sports" hierzulande ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Was haltet ihr von der E-Sports-Episode? Würdet ihr die Folge gerne sehen oder könnt ihr getrost darauf verzichten? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!