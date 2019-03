Die Gerüchteküche brodelt! Entwickler Gearbox setzt einen Tweet ab, der auf die Rückkehr der Borderlands-Reihe hindeuten könnte. Fans warten schon lange auf einen dritten Teil, denn Borderlands 2 erschien 2012, das Spin-Off Borderlands - The Pre-Sequel hat seit seiner Veröffentlichung 2014 auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.

Um diesen Tweet hier geht es:

Time to tease another game for PAX! pic.twitter.com/N6OQIUZnAc — Gearbox Official (@GearboxOfficial) March 13, 2019

Mit dem einfachen Satz: "Es ist an der Zeit, ein weiteres Spiel für die PAX East anzuteasen", versetzt Gearbox die Fans in den Vorfreude-Modus für ein mögliches Boderlands 3. Dabei ist noch in keiner Weise klar, aus welchem Spiel der Screenshot stammt. Design und Stimmung, die in dem Bild vermittelt werden, gehen aber schon in die Richtung, in der die Gesamtästhetik von Borderlands angesiedelt ist.

Jedoch fehlt noch ein wichtiger Punkt: Cel-Shading Dieser Grafikstil zeichnet die Borderlands-Spiele aus und ist zu so etwas wie einem Markenzeichen der Serie geworden.

Das bisher jüngste Borderlands-Spiel erschien 2014 mit Borderlands - The Pre-Sequel:

Pro Borderlands ist dennoch der dargestellte Roboter und das vermutliche "Science Fiction"-Szenario. Aber wie gesagt: Es sind zu diesem Zeitpunkt nur Vermutungen und Gerüchte. Also somit auch genau das, was Gearbox erreichen wollte, nämlich, dass die Aufmerksamkeit auf die Ankündigung gelenkt wird. Und dieses Vorhaben ist schon mal gelungen.

Und dann wäre da natürlich der genaue Wortlaut des Tweets, aus dem sich ja deutlich herauslesen lässt, dass von einem weiteren Spiel, das angekündigt werden soll, die Rede ist ("another game"). Damit lässt sich wohl sagen, dass Gearbox mindestens zwei Spiele auf der PAX East vorstellen will, die vom 28. bis 31. März 2019 in Boston stattfinden soll.

Die PAX (ursprünglich Penny Arcade Expo) stellt eine Veranstaltungsreihe dar, in der sich alles um die Spielekultur dreht. Dazu zählen nicht nur Videospiele, sondern auch Brettspiele und "Pen and Paper"-RPGs. Die Veranstaltung wäre ein wichtiger und gut besuchter Moment für eine große Ankündigung, wie eben Borderlands 3 eine wäre.