Seit zahlreichen Wochen lässt Paradox Interactive tausende Fans über einen Nachfolger von Vampire - The Masquerade: Bloodlines spekulieren. Voraussichtlich am Donnerstag hat die Geheimniskrämerei ein Ende: Am 21. März soll es eine Ankündigung geben.

Angefangen hat alles mit einer merkwürdigen Dating-App namens Tender, mit der ihr euren Seelenverwandten finden könnt. Dabei werden Eigenschaften und Charakterisierungen vergleichen, die am ehesten zur Vampir-Mythologie passen. Paradox Interactive hat die Web-Applikation mehrmals beworben, ohne aber klar zu erkennen zu geben, um was sich es dabei handelt.

Seit einigen Tagen wird das Bild aber deutlicher. Das Unternehmen hat via Twitter damit begonnen, mehrere Artworks und Screenshots zu teilen, die Ortschaften aus Vampire - The Masquerade: Bloodlines zeigen. Erkennbar ist unter anderem das Ocean Hotel, das Surfside Diner oder auch die Malkavian Mansion.

We know there is something big happening on the 21st - but what? Will we finally get our soulmate? What does it all mean?

Thread incoming - This is what we have dug up so far - Maybe you could check out https://t.co/1etoJVjF8f and help us find out more? 😉 #tenderbeta pic.twitter.com/q7y1uAWTTK