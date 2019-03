Apex Legends: Erste Saison startet heute, Battle Pass vorgestellt

Das Warten hat ein Ende: Respawn Entertainment gibt heute den Startschuss für die erste Saison von Apex Legends. Wild Frontiers, so der offizielle Name, läutet außerdem die Veröffentlichung des "Battle Pass"-Systems und der neuen Legende Octane ein.

Schon über 50 Millionen Spieler sind in Apex Legends vertreten:

Etwas über einen Monat nach Erscheinen geht es nun in Apex Legends so richtig los. Heute, am 19. März um 18 Uhr unserer Zeit soll die erste Saison starten, die etwa drei Monate lang andauern wird. Mit dabei ist der neue Charakter Octane, dessen Fähigkeiten bereits vor einigen Tagen im Internet aufgetaucht sind. Genauso wie Mirage und Caustic kann auch Octane entweder mit Echtgeld oder mit der Spielwährung freigeschaltet werden.

Zudem führen die Entwickler mit Wild Frontiers den Battle Pass in Apex Legends ein. Dieser kostet in der Standardversion 950 Apex Coins, was einem Wert von 9,50 Euro entspricht. Alternativ gibt es ein Bundle für 2.800 Apex Coins (28 Euro), bei dem direkt 25 der maximal 100 Stufen direkt freigeschaltet sind.

What others call dangerous, Legends call Tuesday. Season 1: Wild Frontier coming at 10:00AM Pacific tomorrow: https://t.co/2ppF4L1WfM pic.twitter.com/ee17eJsCBy — Apex Legends (@PlayApex) 18. März 2019

Sobald ihr den Battle Pass erworben hat, erhaltet ihr anschließend für Stufenaufstiege verschiedene kosmetische Gegenstände, Profilbanner, Apex Packs und auch Apex Coins. Insgesamt, so schreibt ein Entwickler auf Reddit, könnt ihr 1.000 Punkte der Echtgeldwährung erspielen und somit quasi bereits den nächsten Battle Pass finanzieren. Dafür müsst ihr jedoch mindestens Stufe 97 erreichen. Eine Übersicht über die Belohungen findet ihr auf der EA-Webseite.

Wer jedoch partout kein Geld ausgeben möchte, erhält ebenso ein paar kostenlose Gegenstände. Dabei handelt es sich um einen Legenden-Skin, fünf Apex Packs und 18 Statistik-Tracker.

Übrigens: Der Battle Pass ist nur für eine Saison gültig. Mit dem Start der zweiten Saison, die voraussichtlich im Juni oder Juli beginnt, wird es einen neuen Pass mit neuen Belohnungen geben.