Frohe Kunde für "Dragon Ball"-Fans: Ab März soll mit Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite eine abgespeckte Version des Fighting-Spiels erscheinen, welche kostenlos erhältlich sein wird. Doch welche Unterschiede gibt es im Vergleich zur regulären Version des Spiels?

Wie der Namenszusatz "Lite" bereits vermuten lässt, fällt der Umfang des Spiels etwas magerer aus als der der Vollversion von Dragon Ball Xenoverse 2. Ein Tweet von Bandai Namco verrät euch allerdings, mit welchen Spielinhalten ihr konkret rechnen könnt:

Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite Version is announced for 20th March for PS4 and XB1!

This free limited version will feature five Story episodes and their related Parallel Quests, Hero Colosseum mode, Offline Versus and some of the Online Battles and Online Quests. pic.twitter.com/LsNv6uD2oD