The Simpsons - Hit & Run: YouTuber findet geheimnisvolle Dinge im Spiel

Viele Spiele bieten versteckte Besonderheiten, die sich nur denjenigen offenbaren, die gründlich danach suchen. Dieser Aufgabe hat sich der YouTuber Shesez in seiner Reihe Boundary Break angenommen. In einem seiner aktuellen Videos zeigt er nämlich eine Entdeckung aus The Simpsons - Hit & Run und lässt dabei einen der federführenden Entwickler des Spiels zu Wort kommen.

Auch in Lego Dimensions könnt ihr in die Rolle von Homer Simpson schlüpfen:

Das Kursiose: Jeder im Spiel befindliche Schalter verfügt über eine kleine Metallbox an seiner Rückseite. Diese Boxen würden aus einer sehr frühen Phase der Entwicklung stammen und seien demnach einfache Überbleibsel, erklärte Cary Brisebois, einer der Entwickler des Spiels, in dem Video des YouTubers. Damit sind natürlich beiweitem noch nicht alle Fragen geklärt, denn die Optik der kleinen Würfel gibt mehr Raum zur Spekulation. Shesez forscht weiter nach.

Im virtuellen Springfield enstand nämlich das Kraftwerk als einer der ersten Orte. Die Metallboxen hinter den Schaltern dienten in der Anfangsphase der Entwicklung lediglich als Erinnerung dafür, an welche Stellen hier ein solcher Schalter angebracht werden soll. Aufgrund der Tatsache, dass diese Objekte allerdings nicht sichtbar waren, entschied man sich dazu, besagte Metallboxen auch an anderen Orten im Spiel zu diesem Zweck zu verwenden und beließ sie im Nachhinein im Spiel.

Doch nicht nur für als Platzhalter für Schalter fanden die Metallboxen Anwendung: Anfangs planten die Entwickler noch den aus der Serie bekannten dreiäugigen Fisch mit einzuprogrammieren und setzten als Platzhalter für diesen eine ähnlich aussehende Box an die entsprechende Stelle im Ozean. Aufgrund von Zeitdruck und Problemen mit Rechteinhaber Fox fand das Wasserwesen nicht mehr seinen Weg ins Spiel, der Platzhalter blieb allerdings dennoch im Ozean.

The Simpsons - Hit & Run ist mit Sicherheit nicht das einzige Spiel, welches diese kleinen Hilfestellungen zur Programmierung auch in der fertigen Spielversion enthält. Wir hätten da nämlich noch ein Beispiel mit unsichtbaren Hasen.

Seid ihr selbst schon über derartige Kuriositäten oder geheimnisvolle Überbleibsel in Spielen gestolpert? Uns würde brennend interessieren, was ihr schon gefunden habt. Teilt eure Entdeckungen gerne mit anderen Lesern und uns!