Colin Moriarty, ehemaliger Autor bei IGN und Mitbegründer der Medienplattform Kinda Funny, hat auf Twitter auf eine Fan-Frage hin von einem exklusiven "PlayStation 4"-Spiel gesprochen, das der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sei.

Die Information geht aus einem Nebensatz in einer Antwort auf die Frage eines Twitter-Users hervor, ob Moriarty glaube, dass Sony neue Studios akquirieren werde.

They've done such a nice job cultivating second party relationships (there's a fairly substantial PS4 exclusive yet to be announced from second party) that it's unclear if they feel they need to.



All we know is expansion hasn't been part of their strategy. Maybe that'll change.