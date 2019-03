Steam: Tolle Angebote für Simulations- und Strategie-Fans

Auf Steam befinden sich momentan zwei Videospiele im Angebot, die Simulations- und Strategie-Fans nicht missen sollten. In Two Point Hospital widmet ihr euch dem Gesundheitswesen, während ihr in Frostpunk ums eiskalte Überleben kämpfen müsst.

Two Point Hospital geizt nicht mit Humor:

In Two Point Hospital entwerft ihr ein Krankenhaus nach eurem Geschmack und bekämpft die fiktiven Krankheiten eurer Patienten. Der geistige Nachfolger der beliebten Krankenhaus-Simulation Theme Hospital aus dem Jahre 1997 konnte Kritiker weltweit überzeugen und befindet sich derzeit mit 40 Prozent Rabatt im Angebot. Für 23,44 Euro wandert das Spiel in eure Steam-Bibliothek.

Diese Features bietet Frostpunk:

Die klirrende Kälte hat die Menschheit nahezu ausradiert. Nur in der letzten Stadt auf Erden kann ihr Überleben gesichert werden. In Frostpunk gilt es eine Stadt zu errichten und neben der wichtigen Rohstoffbeschaffung für erträgliche Temperaturen zu sorgen. Umstrittene Gesetze müssen erlassen und moralisch fragwürdige Entscheidungen getroffen werden. Nur so kann der Fortbestand der Menschheit gesichert werden.

Im Test: "Frostpunk - Eine wirklich eiskalte Aufbausimulation" verraten wir euch, was das Endzeitszenario so spannend macht. Ebenfalls mit einem Rabatt von 40 Prozent ausgestattet, kostet euch das Survival-Strategiespiel momentan 17,99 Euro auf Steam.

Wer zum rabattierten Preis ein virtuelles Gesundheitsunternehmen auf die Beine stellen will, sollte sich beeilen: Two Point Hospital befindet sich nur noch bis zum 21. März um 18 Uhr im Angebot. Diejenigen unter euch, die an Frostpunk interessiert sind, haben noch etwas länger Zeit und können bis zum 22. März vergünstigt zuschlagen.