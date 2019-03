Vor etwa einer Woche erschien das NES-Spiel Startropics für alle "Switch Online"-Abonnenten zum Download. Ärgerlicherweise hat Nintendo vergessen, dem Retroklassiker die dazugehörige Anleitung beizulegen, welche zwingend zum Durchspielen benötigt wird.

Wie die Kollegen von Kotaku berichten, fehlt nun in der Switch-Version die besagte Anleitung, ohne die wohl kein Spieler das Ende des Spiels zu Gesicht bekommt. Die Anleitung beeinhaltet nämlich einen dreistelligen Code, welcher erst sichtbar wird, wenn die entsprechende Seite mit Wasser in Berührung kommt.

Dieser Code muss an einigen Stellen im Spiel zwingend eingegeben werden, um weiterzukommen. Ohne Anleitung - oder zumindest eine bestimmte Information daraus - dürfte für die Spieler also in der Regel Endstation bei der ersten Eingabeaufforderung des Codes sein.

Um die erste Neuauflage von Startropics für aktuellere Konsolen handelt es sich hierbei im Übrigen nicht: Zuvor erschien das Spiel für die Wii U, allerdings mit einem digitalen Exemplar des Handbuchs inklusive sichtbarem Code auf der entsprechenden Seite. Bei der digitalen Veröffentlichung für Switch hat Nintendo nun allerdings zum Leidwesen der Spieler weder an eine physische noch an eine digitale Version des Handbuchs gedacht. Sehr ärgerlich.

Verzweifeln muss dennoch niemand: Besagter Code kann ganz einfach im Internet herausgefunden oder dem obigen Video entnommen werden. Ärgerlich ist das ganze trotzdem. Wir hoffen, dass Nintendo auch für die Switch-Version von Startropics ein digitales Handbuch nachliefern wird.

Eine Spielanleitung ins Wasser zu tauchen, um eine geheime Botschaft zu lesen, ist ein äußerst kreativer Weg der Entwickler, den Spieler in Startropics weiterkommen zu lassen und einen einzigartigen Kopierschutz anzuwenden. An welche vergleichbaren Kuriositäten in der Videospielgeschichte erinnert ihr euch? Schreibt es uns in die Kommentare!