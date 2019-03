Die ersten Wertungen zum neuen Ubisoft-Shooter The Division 2 sind online. Die Meinungen über die Versionen für die verschiedenen Plattformen gehen dabei allerdings teilweise weit auseinander. Doch woran liegt das?

Laut den auf Metacritic einsehbaren Reviews rangiert die PC-Version von The Division 2 mit 85 Punkten auf Platz 1, gefolgt von dem PS4-Ableger des Spiels mit 80 Punkten. Weit abgeschlagen hingegen befindet sich die "Xbox One"-Version mit gerade einmal schlappen 67 Punkten (Stand: 20. März) auf dem letzten Platz.

Doch während sich die im Schnitt als gut beurteilten Versionen für PC und PS4 mit zehn, beziehungsweise fünfzehn Wertungen buchstäblich im "grünen Bereich" einpendeln, zählt die Xbox-Version nur insgesamt vier Kritiken auf der Produktseite - kein Wunder also, dass sich eine negative Kritik wie die des Gurdian mit nur 40 Punkten entsprechend stark auf die Durschnittswertung auswirkt. Zwar mussten auch die Versionen auf den anderen beiden Plattformen ähnliche Bewertungen in Kauf nehmen, diese schlagen sich jedoch aufgrund der Masse an Reviews weitaus weniger heftig in der Gesamtwertung nieder.

Die größte Kritik an dem Spiel ist, dass es nach kurzer Zeit repetitiv werde, die Geschichte nicht interessant genug erzählt würde und einie Missionen langwielig seien.

Besser kommt die Xbox-Version bei den Spielern selbst an. Laut Metacritic vergaben diese durschnittlich 7,4 Punkte. Mit 7,7 Punkten für die PS4- und 8,2 Punkten für die PC-Version liegen die Wertungen der User also erheblich näher beeinander als die der Fachpresse.

Zu erwähnen sei allerdings, dass es sich hierbei lediglich um durschnittliche Wertungen, gemessen an den bisherigen auf Metacritic eingeflossenen Tests, handelt. Da erst vor Kurzem die ersten Wertungen zu The Division 2 online gingen, kann sich die Punktzahl auf Metacritic in den kommenden Tagen durchaus noch verändern.