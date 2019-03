Trotz teils unterdurchschnittlicher Wertungen ist Anthem zumindest in den USA auf Platz 1 der Verkaufcharts im Februar gelandet. Das Xbox-Exklusivspiel Crackdown 3 ist hingegen völlig untergegangen.

Bietet noch viel Potenzial für mehr: Anthem von Bioware

Anthem hat sicherlich nicht den einfachsten Start hinter sich: Frustrierte Spieler, kuriose Bugs und Berichte über Systemabstürze auf der PlayStation 4 haben für ein überwiegend negatives Bild gesorgt. Nichtsdestotrotz konnte der MMO-Shooter von Entwickler Bioware in den US-Verkaufscharts den ersten Platz erklimmen, wie die Webseite VG247 unter Berufung auf die Marktforscher der NPD-Group berichtet.

Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, allerdings habe Anthem den zweitbesten Bioware-Start überhaupt hingelegt. Nur das 2012 veröffentlichte Mass Effect 3 hat sich damals noch besser verkauft. Auf Platz 2 der Februar-Charts folgt übrigens Jump Force, welches ebenfalls mit eher mäßigen Kritiken leben musste.

Wesentlich besorgniserregender steht es um Crackdown 3. Das Exklusiv-Spiel für die Xbox One ist weder in den Top 20 aller Plattformen noch in den Top 10 der Xbox-Verkaufcharts zu finden. Möglich, dass viele Spieler lieber zum Xbox Game Pass gegriffen haben, in dem Crackdown 3 bereits am Veröffentlichungstag enthalten war.

Über das gesamte bisherige Jahr 2019 gesehen liegt Anthem übrigens auf Platz 2 der Verkaufcharts. Hier hat sich Square Enix' Kingdom Hearts 3 den Thron geschnappt. Wie lange das anhält, bleibt derweil abzuwarten.