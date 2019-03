Wie der Homepage von Nintendo zu entnehmen ist, erwartet euch mit Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda schon bald ein neues Abenteuer im Zelda-Universum. Allerdings handelt es sich bei dem kommenden Ableger um keinen gewöhnlichen Teil der Reihe.

Das erwartet euch in dem neuen Zelda-Ableger:

Für das kommende "The Legend of Zelda"-Spiel ließ man sich nämlich etwas ganz besonderes einfallen. Der Titel lässt eventuell bereits erahnen, was Entwickler Brace Yourself Games für sein neuestes Projekt geplant hat: Das Spielkonzept von Crypt of the NecroDancer trifft hier auf die Spielwelt des "The Legend of Zelda"-Universums. In Cadence of Hyrule werdet ihr euch also entweder als Link oder als Prinzessin Zelda in einer zufallsgenerierten Oberwelt und diversen Dungeons in rhythmusbasierten Kämpfen mit unzähligen Monstern messen müssen.

Dabei könnt ihr euch selbstverständlich sowohl an dem Itempool des Zelda-Universums als auch dem Waffen- und Zaubersprucharsenal von Crypt of the NecroDancer bedienen, um euch gegen die diverse Bossgegner aus der Welt von Hyrule zur Wehr zu setzen. Zudem erwartet euch ein klassischer Zelda-Soundtrack in neuem Gewand - für das neue Crossover-Projekt wurden nämlich insgesamt 25 Stücke aus dem Serienuniversum neu aufgelegt, welche das Rhythmus-Action-Rollenspiel entsprechend musikalisch untermalen sollen.

Erscheinen soll Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda im Frühjahr 2019 für die Nintendo Switch. Was sagt ihr eigentlich zu diesem Crossover-Projekt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!