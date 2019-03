Wie Nintendo im Rahmen der Nindies-Showcase 2019 bekanntgegeben hat, erscheint das Microsoft-exklusive Jump & Run Cuphead auch für Nintendo Switch - und zwar bereits am 18. April 2019.

Bald könnt ihr Cuphead auch unterwegs zocken:

Das im Jahre 2017 für PC und Xbox One veröffentlichte Microsoft-Exklusivspiel Cuphead wird am 18. April auch für die Hybrid-Konsole erscheinen. Nintendo hat sich dafür sogar ausdrücklich bei Microsoft und dem Entwicklerstudio MDHR bedankt.

Das Jump & Run erinnert mit seinem Look an Zeichentrickfilme der 30er Jahre und dürfte vor allem für all jene Spieler von Interesse sein, die nach einem Videospiel mit lokalem Koop-Modus suchen und sich gleichzeitig nicht vor einer echten Herausforderung scheuen.

Warum das Spiel einen ganz besonderen Charme versprüht und was der Platformer abseits davon noch alles zu bieten hat, erfahrt ihr im Test: "Cuphead - Außen zuckersüß - Knallhart im Kern". Interessenten können Cuphead bereits für Nintendo Switch vorbestellen. Der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Ursprünglich wurde Cuphead für PC und Xbox One am 29. September 2017 veröffentlicht. Ab dem 18. April 2019 können sich "Nintendo Switch"-Besitzer auch unterwegs an dem knallharten Platformer versuchen.